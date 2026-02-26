Slušaj vest

Suđenje protiv kompanije Meta dobilo je neočekivan obrt kada je sudija Karolin Kuhl zapretila hapšenjem zbog korišćenja pametnih naočara u sudnici. Dok je Mark Zakerberg ulazio da svedoči o optužbama da Instagram izaziva zavisnost kod dece, njegova pratnja je primećena sa Meta Ray-Ban naočarima.

Sudija je odmah reagovala upozorenjem da će bilo kakvo tajno snimanje rezultirati optužbama za nepoštovanje suda i momentalnim udaljavanjem iz prostorije. Ovakva reakcija naglasila je koliko je privatnost u sudnici ozbiljno shvaćena, posebno kada se radi o osetljivim pitanjima kao što je bezbednost dece.

Foto: Shutterstock

Pretnja kontroverznim Meta naočarama

Sudija je bila kategorična: funkcija snimanja na pametnim naočarima neće biti tolerisana. Problem je što se svetlosni indikator, koji signalizira snimanje, može lako sakriti, što dodatno podiže zabrinutost za privatnost.

“Ako ste to uradili, morate odmah obrisati snimak ili ćete snositi posledice”, poručila je sudija, podsećajući da je fotografisanje u kalifornijskim sudnicama strogo zabranjeno. Ova situacija dodatno ilustruje sukob moderne tehnologije i pravnih okvira.

Foto: Shutterstock

Milioni dece mlađe od 13 godina

Tokom unakrsnog ispitivanja, otkriveno je da je preko 4 miliona korisnika Instagrama u SAD bilo mlađe od 13 godina, prema internim podacima iz 2015. godine. Advokati tužiteljke Keili, koja tvrdi da joj je platforma uništila mentalno zdravlje, istakli su da Instagram sve do 2019. nije ni tražio datum rođenja pri registraciji.

Mark Zakerberg je branio ovaj propust navodnim razlozima privatnosti, izbegavajući direktan odgovor na pitanje da li je aplikacija dizajnirana da izazove zavisnost. Ova otkrića podgrevaju zabrinutost oko uticaja društvenih mreža na maloletnike.

Otkriven lažni Instagram profil Poreske uprave Srbije Foto: Shutterstock

Slučaj koji menja pravila igre

Proces K.G.M. protiv Mete fokusira se na devojku koja je koristila Instagram sa samo devet godina, što je kasnije dovelo do teške depresije i telesne dismorfije. Dok su drugi tehnološki giganti, poput TikToka i Snapchata, već pristali na nagodbe, Meta nastavlja borbu na sudu.

Ovaj slučaj može promeniti dugogodišnje pravne odbrane društvenih mreža, primoravajući ih da preuzmu odgovornost za dizajn svojih algoritama i zaštitu najmlađih korisnika. Ishod će verovatno postaviti presedan u regulaciji online sadržaja za decu.

Foto: Shutterstock

Zakerberg i problem poverenja u tehnologiju

Svedočenje je otvorilo širu debatu o granicama korišćenja pametnih uređaja. Nedavni incident u Njujorku, gde je radnica u salonu nosila iste naočare, pokazuje koliko lako tehnologija može izazvati zabrinutost i paniku kod javnosti.

Iako je pritisnut dokazima, Mark Zakerberg nije dao direktan odgovor na pitanje da li je Instagram dizajniran da stvori zavisnost. Tužiteljka Keili je provela godine na mreži pre nego što je ikada provereno koliko je stara, što naglašava važnost precizne verifikacije starosti na internetu.

