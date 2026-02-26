Slušaj vest

Japanski startap SkyDrive Inc izveo je prvi demo let svog letećeg automobila SD-05 u Tokiju. Ovaj let predstavlja deo ambicioznog plana kompanije da pokrene komercijalne operacije do 2028. godine.

Letelica je poletela 150 metara iznad Tokijskog zaliva, demonstrirajući sposobnost da se sigurno kreće iznad urbanih područja. Ovaj uspešan test predstavlja značajan korak ka praktičnoj primeni letećih vozila u svakodnevnom životu.

Tehničke karakteristike SD-05

SD-05 je na baterijski pogon i opremljen sa 12 rotora, što mu omogućava stabilan let i vertikalno sletanje. Letelica može da preveze do tri osobe i da preleti udaljenosti od 15 do 40 kilometara po punom punjenju baterije.

Dizajn omogućava sletanje na male površine, što je ključno za urbane lokacije sa ograničenim prostorom. Stabilnost i preciznost kontrole čine ovu tehnologiju pogodnom i za svakodnevne letove u gradskim sredinama.

Foto: printscreen YT

Terminal i kontrola leta

Tokom demonstracije prikazan je i specijalni tehnološki terminal za operatore letećih automobila. Sistem koristi naprednu tehnologiju prepoznavanja lica kako bi registrovao putnike i omogućio bezbedno poletanje i sletanje.

Terminal je dizajniran da pojednostavi upravljanje flotom letećih vozila uz pomoć automatizovanih sistema kontrole i nadzora, čime se smanjuje rizik od grešaka i povećava sigurnost putnika. Ovakve inovacije olakšavaju integraciju letećih automobila u urbani saobraćaj i pokazuju kako tehnologija oblikuje budućnost transporta.

Foto: printscreen YT

Rešenja za saobraćajne gužve

Kompanija SkyDrive Inc ističe da leteći automobili mogu pomoći u rešavanju problema saobraćajnih gužvi u Japanu. Brži transport iznad urbanih centara mogao bi značajno smanjiti vreme putovanja.

Putnici bi u budućnosti mogli da za četiri do pet puta kraće vreme stignu na destinacije koje su sada opterećene saobraćajem. Ideja je da leteći automobili postanu deo svakodnevnog transportnog sistema, ne samo luksuzna inovacija.

Foto: printscreen YT

Planovi za komercijalizaciju i cene

SkyDrive planira da komercijalno pokrene letove do 2028. godine, sa ciljem da cene karata postanu konkurentne taksi vožnjama nakon 2030. godine. To bi moglo otvoriti put za širu upotrebu letećih automobila među stanovništvom.

Kompanija veruje da će smanjenje troškova i povećanje dostupnosti učiniti ovu tehnologiju pristupačnom većini korisnika. Budućnost urbanog transporta mogla bi izgledati znatno brže i fleksibilnije nego danas.

