Britanski regulator za zaštitu podataka, ICO, kaznio je društvenu mrežu Reddit sa oko 14,47 miliona funti zbog nezakonitog prikupljanja i korišćenja podataka dece mlađe od 13 godina.

Regulator je utvrdio da Reddit nije imao adekvatne mere za proveru starosti korisnika, iako platforma u svojim uslovima korišćenja zabranjuje pristup osobama mlađim od 13 godina. Kao rezultat toga, lični podaci značajnog broja dece bili su obrađivani bez pravnog osnova.

Nedovoljna provera starosti

ICO je naglasio da efektivne sistemske provere starosti korisnika nisu implementirane pre jula 2025. Oslanjanje na samoprijavljivanje korisnika o godinama smatrano je nedovoljnim, jer se lako može zaobići.

Bez ovih mera, deca su mogla biti izložena neprikladnom sadržaju i potencijalnim rizicima online okruženja. Ovo pokazuje koliko je važno da velike platforme primenjuju tehnološka rešenja za verifikaciju starosti korisnika.

Reakcija regulatora

Britanski komesar za informacije John Edwards izjavio je da je neprihvatljivo da velika platforma ne zaštiti adekvatno lične podatke dece.

Lični podaci dece mlađe od 13 godina prikupljani su i korišćeni na načine koje ona nisu mogla da razumeju, na koje nisu mogla da pristanu ili da ih kontrolišu. Ovo je neprihvatljivo i rezultiralo je današnjom kaznom“, rekao je Edvards.

Stav Reddit-a

Portparol Reddit-a naveo je da će se kompanija žaliti na odluku ICO-a. Istakli su da većina korisnika Reddit-a u Velikoj Britaniji čine odrasle osobe i da platforma ne zahteva deljenje identiteta od strane korisnika.

Reddit je dodao da insistiranje ICO-a na prikupljanju dodatnih privatnih informacija ide protiv njihove politike zaštite privatnosti i bezbednosti korisnika, ali da će se žaliti kako bi osporili odluku.

Uticaj na korisnike i zajednice

Reddit ima 121 milion aktivnih korisnika dnevno i preko 471 milion nedeljno, u više od 100.000 aktivnih zajednica. Odluka ICO-a može imati dugoročne posledice na način kako platforme proveravaju starost i štite podatke maloletnika.

Ovaj slučaj ističe značaj tehnoloških rešenja za zaštitu dece online i postavlja presedan za druge velike digitalne platforme i društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, TikTok i Twitter, u Velikoj Britaniji i širom sveta.

