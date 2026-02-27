Slušaj vest

Pre dva dana u San Francisku, tokom događaja Galaxy Unpacked 2026, Samsung je ozvaničio partnerstvo sa Google koje bi moglo trajno promeniti način na koji funkcionišu Galaxy uređaji. Dve kompanije rade na potpuno novom AI operativnom sistemu koji će postati temelj budućih proizvoda.

Vest je saopštio Roh Tae-moon, predsednik Samsung DX divizije, naglasivši da cilj nije dodavanje izolovanih AI opcija, već potpuna transformacija sistema. Veštačka inteligencija više neće biti funkcija biće infrastruktura.

Radi u pozadini i upravlja iskustvom

Prema objašnjenju Roh Tae-moona, ideja je da „dobra AI“ funkcioniše tiho i neprimetno, ali efikasno. Novi operativni sistem razvija se tako da omogući dublju povezanost aplikacija i servisa, bez ograničenja koja danas postoje u mobilnim platformama.

Prvi konkretan primer tog pristupa stigao je sa predstavljanjem Galaxy S26 serije, koja donosi AI agenta sposobnog da proaktivno obavlja zadatke u ime korisnika. Samsung sada planira da tu logiku proširi na čitav portfolio, čime AI postaje standard, a ne dodatak.

Veštačka inteligencija kao glavna strategija

Samsung svoju strategiju opisuje kao „omasovljenje AI-a“. Ambicija je da napredne funkcije budu dostupne svim korisnicima, bez obzira na tehničko predznanje ili godine. Fokus je na jednostavnosti i automatizaciji, a ne na komplikovanim podešavanjima.

Zbog toga će svi novi Galaxy uređaji predstavljeni ove godine dolaziti sa AI podrškom, dok se za modele Galaxy S24 i Galaxy S25 priprema proširenje funkcionalnosti, u skladu sa njihovim hardverskim kapacitetima.

Duplo više AI uređaja u opticaju

Kompanija nije iznela precizne prodajne projekcije, ali očekuje da nova generacija nadmaši rezultate prethodne. Prema podacima analitičke kuće Counterpoint Research, prodaja Galaxy S25 serije porasla je za pet odsto u odnosu na S24, što daje dodatni vetar u leđa novoj strategiji.

Samsung planira da tokom ove godine poveća broj Galaxy uređaja sa aktivnim AI funkcijama sa 400 miliona na 800 miliona. To praktično znači udvostručavanje AI ekosistema u veoma kratkom roku.

AI naočare sledeće poglavlje

Roh Tae-moon je potvrdio i da su rast cena memorijskih čipova, kao i nepovoljni finansijski uslovi, uticali na povećanje cena Galaxy S26 serije. Ipak, kompanija poručuje da su korekcije bile neizbežne u aktuelnim tržišnim okolnostima.

Istovremeno, Samsung i Google rade i na AI naočarima, čije se predstavljanje očekuje tokom ove godine. Time novi operativni sistem izlazi iz okvira pametnih telefona i postaje osnova šireg, povezanog AI ekosistema koji bi mogao definisati narednu fazu razvoja Galaxy brenda.

