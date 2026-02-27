Slušaj vest

Lexus je nedavno osvežio svoj popularni model IS, ali prava vest dolazi iza kulisa: nova generacija stiže isključivo u električnom izdanju, planirana za 2027. godinu. Nakon manjih estetskih i tehničkih poboljšanja, japanski proizvođač se sprema da potpuno redefiniše koncept svoje limuzine.

Ove promene nisu iznenađenje za fanove brenda, jer su glasine o električnom IS-u prisutne još od 2021. godine, kada je predstavljen koncept Electrified Sedan. Konačnu viziju budućeg modela otkrio je LF-ZC koncept iz 2023. godine, sa aerodinamičnim linijama i naprednim baterijskim rešenjima koja obećavaju značajno povećanje dometa.

Nova era aerodinamike i dizajna

Koncept LF-ZC jasno pokazuje da će budući IS imati nisku i elegantnu siluetu, fokusiranu na aerodinamiku. Dužina vozila trebalo bi da bude oko 4,79 metara, čime će se smestiti ispod većeg Lexusa ES, ali sa istim premium utiskom luksuza i tehnologije.

Unutrašnjost obećava napredne sisteme za povezivost, infotainment i bezbednost, što će dodatno potvrditi status Lexusa kao inovatora u segmentu električnih limuzina. Očekuje se da enterijer kombinuje minimalistički japanski dizajn sa sofisticiranom tehnologijom vožnje.

Električni pogon do dva motora

Fokus nove generacije biće potpuno električni pogonski sklop. Početna verzija će imati jedan motor sa pogonom na zadnje točkove, dok će vrh ponude nuditi dva motora, pogon na sve točkove i snagu blizu 500 KS.

Pored impresivne snage, Lexus planira ugradnju steer-by-wire sistema upravljanja i naprednog podvozja razvijenog u skladu sa filozofijom "Lexus Driving Signature", što obećava izuzetno preciznu i dinamičnu vožnju.

Domet preko 1000 kilometara

Najuzbudljivija novost je potencijalna primena solid-state baterija, koje bi mogle omogućiti autonomiju veće od 1000 kilometara. Ako se to ostvari, Lexus bi zauzeo značajnu prednost u premium segmentu, čineći hibridnu alternativu praktično nepotrebnom.

Takav domet ne bi samo povećao praktičnost, već i podigao standarde za sve konkurente u segmentu električnih limuzina, uključujući BMW i3 Neue Klasse, Audi A4 e-tron i električnu C-klasu Mercedes-Benza, koji se očekuju na tržištu oko iste 2027. godine.

Novi IS - budućnost je već počela

Iako je lansiranje planirano za kraj 2027. godine, razvoj nove generacije verovatno je u poodmakloj fazi. Lexus će u narednom periodu verovatno objaviti dodatne detalje o dizajnu, specifikacijama i dostupnim verzijama.

Za ljubitelje japanskog brenda ovo je prilika da se pripreme za revoluciju u segmentu premium limuzina. Električni IS ne samo da obećava dug domet i performanse, već i potpuno novo iskustvo vožnje koje će postaviti nove standarde za konkurenciju.

