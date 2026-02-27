Slušaj vest

U saradnji sa Upravom carina Republike Srbije počela je primena automatizacije elektronskih najava za poštanske pošiljke u postupku carinjenja.

Novi sistem podrazumeva digitalnu razmenu podataka i automatizovanu obradu informacija, što bi trebalo da značajno ubrza carinsku proceduru i olakša promet pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Iz Pošte Srbije objašnjavaju da ovo znači da će paketi stizati za nekoliko do 10 dana ranije nego do sada. Carinski paketi se neće više zadržavati ovde, već će biti očitani i prosleđeni već sledećeg dana.

Šta donosi nova automatizacija

Primena savremenih informacionih tehnologija omogućava da se podaci o pošiljkama unapred obrađuju elektronskim putem, bez nepotrebnog zadržavanja i ručne obrade dokumentacije.

Na taj način carinski postupak postaje efikasniji, a smanjuje se mogućnost administrativnih zastoja.

Brža isporuka za građane i privredu

Za korisnike poštanskih usluga novi automatizovani postupak znači:

kraće trajanje carinske procedure

brži prenos pošiljaka

manje čekanja na isporuku

Očekuje se da će digitalizacija ovog procesa imati pozitivan uticaj i na privredu, posebno na kompanije koje se oslanjaju na međunarodnu trgovinu i online poručivanje robe.

Usklađivanje sa međunarodnim standardima

Slični modeli automatizacije carinskih procedura već su implementirani u zemljama Evropske unije i drugim razvijenim tržištima, gde elektronska razmena podataka predstavlja standard u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Digitalne najave omogućavaju carinskim administracijama da unapred procene rizik, ubrzaju protok robe i povećaju transparentnost postupka.

Uvođenjem automatizovanog sistema elektronskih najava, Srbija unapređuje svoju digitalnu infrastrukturu u oblasti carinskog i logističkog upravljanja i približava se savremenim tehnološkim praksama u međunarodnoj razmeni robe.

