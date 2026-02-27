Slušaj vest

Meta Platforms doživela je ozbiljan udarac u Evropi, nakon što je savetnik Suda pravde EU podržao zahteve regulatora za informacije u dve antimonopolske istrage. Ova odluka dodatno ističe napetosti između velikih tehnoloških kompanija i evropskih organa za konkurenciju.

Kompanija iz SAD je osporavala zahteve koji se odnose na njen Facebook i online oglasnik Marketplace, tvrdeći da regulator traži previše osetljivih podataka. Slučaj pokazuje kako sve više firmi pokušava da ospori zahteve EU, optužujući ih za nesrazmernu regulaciju.

Foto: Shutterstock

Sud podržao Evropsku komisiju

Advokat Suda pravde EU, Athanasios Rantos, predložio je da sud odbije žalbu Mete i potvrdi presudu nižeg tribunala koja je podržala Evropsku komisiju. U svom mišljenju, Rantos je naglasio da komisija ima široka ovlašćenja da zahteva sve potrebne informacije u okviru istraga.

Prema njegovim rečima, dokumenta koja je Meta želela da zaštiti nisu sadržala osetljive podatke, a pristup komisije bio je strogo ograničen i pod kontrolom zaštite privatnosti. Iako mišljenje savetnika nije obavezujuće, sudije u većini slučajeva slede preporuku.

Foto: Shutterstock

Meta osporavala zahteve regulatora

Kompanija je tvrdila da EU zahteva uključuju veoma lične i osetljive informacije od izveštaja o školovanju dece do detalja o članovima porodica i čak bezbednosnih informacija. Meta je insistirala da su ti zahtevi prekomerni i narušavaju privatnost korisnika.

Dok je trajala sudska rasprava, EU je 2024. godine završila istragu i izrekla kaznu od 797,7 miliona evra (oko 941 milion dolara). Kazna je usledila zbog Meta-ine prakse vezivanja usluge Facebook Marketplace za Facebook mrežu i nametanja nepoštenih uslova drugim oglasnicima.

Foto: Shutterstock

Kazna za Facebook Marketplace

Prekršaji su se odnosili na vezivanje online oglasnika Marketplace za Facebook i nepravedne uslove trgovine koje je Meta nametala konkurentima. Evropska komisija je smatrala da su ove prakse narušavale fer konkurenciju na tržištu.

Odluka suda će imati širok uticaj na regulaciju tehnoloških kompanija u EU, jer potvrđuje pravo regulatora da pristupi širokom spektru informacija u antimonopolskim istragama.

Foto: Shutterstock

Sledeći koraci i očekivanja

Sada odluka o konačnom ishodu slučaja zavisi od sudija Suda pravde EU, koji će presudu doneti u narednim mesecima. Iako savetničko mišljenje nije obavezujuće, praksa pokazuje da sudije u većini slučajeva slede ovakve preporuke.

Ova bitka između Mete i evropskih regulatora ilustruje kako se tehnološki giganti sve češće suočavaju sa strogim zahtevima EU. Ishod će biti važan za buduće istrage u digitalnom sektoru i prava korisnika na privatnost u Evropi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.