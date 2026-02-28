DA LI SE I VAMA DESILO?

DA LI SE I VAMA DESILO?

Slušaj vest

Algoritam platforme Youtube počeo je poslednjih dana da preporučuje bizarnu mešavinu AI‑generisanih video klipova čak i najmlađima, dok su tradicionalni crtaći, omiljeni među decom, počeli da se gube u moru nasumičnih i nelogičnih scena.

Deca koja su navikla na omiljene junake sada nailaze na likove sa izduženim facama, čudnim pokretima i natpisima koji nemaju smisla, često predstavljene u potpuno nelogičnim situacijama. Iako ovi videi izgledaju kao crtaći, njih niko zapravo nije snimio, već su rezultat složenih AI algoritama koji kombinuju slike, pokrete i zvuk na nasumičan način.

Foto: Shutterstock

Deca zbunjena novim sadržajem

Ova pojava je izazvala lavinu reakcija roditelja širom sveta jer mnogi tvrde da su njihova deca zbunjena, ali i fascinirana onim što gledaju.

S druge strane, stručnjaci upozoravaju da ovakvi klipovi, iako na prvi pogled bezopasni i smešni, mogu da utiču na percepciju dece o stvarnom svetu i da zamagle granicu između fantazije i realnosti.

Foto: Shutterstock

Brze reakcije nadležnih

Srećom, YouTube je brzo reagovao nakon što su im brojni korisnici ukazali na problem. Neki kanali koji su objavljivali ovakve AI sadržaje suspendovani su ili uklonjeni iz programa monetizacije, dok platforma sada zahteva da se jasno označi kada je sadržaj generisan veštačkom inteligencijom.

Ipak, ono što dodatno zanima javnost je sama priroda algoritma, koji radi na principu prepoznavanja trendova i angažovanja gledalaca. Često se dešava da sadržaj koji izaziva pažnju ili zadržava korisnika bude forsiran u feedovima, pa tako deca dobijaju niz nelogičnih, ali vizuelno zanimljivih klipova, umesto svojih uobičajenih crtaća.

Foto: Shutterstock

Iz kompanije uveravaju da će pooštriti kontrolu

Stručnjaci i roditelji širom sveta upozoravaju da ovakvi video klipovi mogu biti zbunjujući i da bi platforma trebalo da uspostavi stroža pravila za sadržaj namenjen najmlađima.

YouTube je obećao da će pooštriti kontrole i pratiti sve nove AI sadržaje kako bi zaštitio najmlađe korisnike. Međutim, za sada deca i dalje mogu da naiđu na nelogične scene i bizarne junake, dok roditelji širom sveta dele svoje reakcije na društvenim mrežama, komentarišući kako je „algoritam potpuno poludeo“.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.