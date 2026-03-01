Slušaj vest

Od svog nastanka 2009. godine WhatsApp je funkcionisao po jednostavnom pravilu: ako želite da se dopisujete sa nekim, morate imati njegov broj telefona. Upravo taj sistem bio je i najveća prednost aplikacije, ali i njen najveći problem jer svaki novi kontakt automatski je značio deljenje ličnog broja, čak i sa potpunim strancima, prodavcima ili grupama u koje vas neko doda.

Nova opcija to menja iz korena jer sada umesto niza cifara, korisnici će moći da izaberu jedinstveno korisničko ime, odnosno takozvani „username“, preko kojeg će ih drugi pronalaziti i kontaktirati.

Novi sistem korisničkih imena uvodi dodatni sloj zaštite

Broj telefona više neće morati da bude vidljiv osobama koje nemate u imeniku, čime WhatsApp prvi put ozbiljno ulazi u svet društvenih mreža, a ne samo klasičnih aplikacija za dopisivanje.

Promena možda deluje mala, ali u praksi predstavlja ogromni zaokret imajući u vidu da je godinama upravo obavezno deljenje broja telefona izazivalo zabrinutost zbog privatnosti, spam poruka i zloupotreba. Stručnjaci za bezbednost upozoravali su da takav sistem olakšava neželjene kontakte i prevare, jer broj telefona često ostaje trajno vezan za identitet korisnika. Novi sistem korisničkih imena uvodi dodatni sloj zaštite, jer komunikacija može da počne bez otkrivanja ličnih podataka.

Korisnici će birati jedinstveno ime koje će se prikazivati u razgovorima

WhatsApp je ovu opciju razvijao godinama, jer je zahtevala promenu same osnove aplikacije. Do sada je svaki nalog bio tehnički vezan za SIM karticu i telefonski broj, pa je prelazak na korisnička imena značio praktično rekonstrukciju načina na koji aplikacija identifikuje korisnike, sinhronizuje kontakte i održava end-to-end enkripciju.

Kada funkcija postane dostupna tokom 2026. godine, korisnici će moći da izaberu jedinstveno ime koje će se prikazivati u razgovorima i grupama umesto broja telefona. Ideja je da kontaktiranje postane jednostavno kao na Instagramu, dovoljno je poslati nekome korisničko ime, bez razmene privatnih podataka.

Kontaktiranje kompanija bez otkrivanja broja telefona

Ova promena posebno će biti značajna za komunikaciju sa firmama i online prodavcima. WhatsApp planira sistem u kojem korisnici mogu da kontaktiraju kompanije bez otkrivanja broja telefona, što bi trebalo da poveća poverenje i olakša korisničku podršku direktno kroz aplikaciju. Strane tehnološke analize navode da su ljudi spremniji da započnu razgovor sa brendom kada znaju da njihov broj ostaje skriven.

Za obične korisnike to znači i kraj neprijatnih situacija poznatih gotovo svima kao što je ulazak u grupu gde vaš broj odmah vidi desetine nepoznatih ljudi, ostavljanje kontakta prilikom online kupovine ili komunikacija sa nepoznatim osobama preko oglasa. Sa novim sistemom biće moguće razgovarati, a da broj telefona ostane potpuno privatan.

Moći će da vas nađu kao na društvenim mrežama

Zanimljivo je da WhatsApp ovom promenom praktično sustiže konkurenciju koja je ovu opciju imala godinama. Telegram i Signal već dugo nude komunikaciju preko korisničkih imena, a upravo je to bio jedan od razloga zbog kojih su deo korisnika privlačili kao privatniju alternativu. Sada Meta pokušava da isti nivo fleksibilnosti donese i svojoj najmasovnijoj aplikaciji.

Ako se planovi realizuju kako je najavljeno, 2026. bi mogla da označi početak nove faze WhatsAppa i prelazak iz aplikacije zasnovane na telefonskom imeniku u platformu sa sopstvenim digitalnim identitetima. Drugim rečima, WhatsApp više neće biti samo mesto gde pišete ljudima čiji broj imate, već mreža na kojoj vas drugi mogu pronaći baš kao na društvenim mrežama.

