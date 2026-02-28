Slušaj vest

Poslednjih dana građani širom Srbija prijavljuju da im na mobilne telefone stižu zabrinjavajuće SMS poruke u kojima se navodno obaveštavaju o neplaćenim saobraćajnim kaznama i hitnoj obavezi plaćanja. Poruke izgledaju zvanično, koriste ime državnih institucija i prete ozbiljnim posledicama, ali je reč o dobro osmišljenoj internet prevari čiji je cilj krađa ličnih i bankarskih podataka.

U poruci koja kruži među korisnicima navodi se da ih „JP Putevi Srbije“ obaveštavaju o kazni evidentiranoj u sistemu, uz upozorenje da će registracija vozila biti suspendovana, vozačka dozvola povučena i naplaćene dodatne takse ukoliko uplata ne bude izvršena odmah. Problem je, međutim, što mnogi primaoci poruke uopšte nisu vozači niti poseduju automobil, što je prvi jasan znak da se ne radi o stvarnom obaveštenju.

Poruke sadrže brojne nelogičnosti

Već na prvi pogled vidi se nekoliko ozbiljnih nelogičnosti. Poruka stiže sa stranog broja koji počinje međunarodnim pozivnim brojem +63, što pripada Filipinima, dok državne institucije u Srbiji nikada ne šalju kazne putem nasumičnih međunarodnih mobilnih brojeva. Zvanična komunikacija o saobraćajnim prekršajima uvek dolazi putem policije, pošte ili kroz državne portale, nikada preko iMessage ili običnog SMS-a sa linkom za hitno plaćanje.

Najvažniji detalj koji otkriva prevaru jeste sam link naveden u poruci jer adresa vodi na domen nustnb.homes, koji nema nikakve veze sa zvaničnim sajtom Putevi Srbije. Zvanični državni portali koriste domen .gov.rs ili proverene institucionalne adrese, dok prevaranti često registruju nasumične međunarodne domene poput .homes, .top ili .online kako bi stranica izgledala ubedljivo na prvi pogled.

Tipična tehnika kojom prevaranti proveravaju da li je broj aktivan

Takvi lažni sajtovi obično imaju samo jedan cilj da korisnik unese podatke sa platne kartice ili lične informacije. Nakon toga novac može biti odmah skinut sa računa ili se podaci kasnije zloupotrebljavaju za dalju finansijsku prevaru. Posebno je sumnjiv deo poruke u kome se traži da korisnik odgovori slovom „Y“ kako bi aktivirao link, što je tipična tehnika kojom prevaranti proveravaju da li je broj aktivan i spreman za dalje napade.

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da ovakve kampanje funkcionišu na principu masovnog slanja hiljadama građana, računajući na to da će se deo ljudi uplašiti i reagovati bez provere. Poruke su namerno napisane formalnim jezikom i pozivaju se na izmišljene zakonske članove kako bi stvorile osećaj hitnosti i autoriteta.

Ne otvarajte link

Važno je naglasiti da državne institucije u Srbiji ne naplaćuju kazne putem linkova poslatih SMS-om, niti traže unos podataka o kartici na nepoznatim sajtovima. Ukoliko građani dobiju ovakvu poruku, savet je da link ne otvaraju, ne odgovaraju na poruku i da je odmah obrišu ili prijave kao spam.

Ovakve prevare postaju sve češće jer kriminalne grupe koriste automatizovane sisteme za slanje poruka širom sveta, prilagođavajući tekst lokalnim institucijama kako bi delovao uverljivo. Upravo zato činjenica da poruka izgleda „službeno“ danas više nije garancija da je zaista i legitimna. Jednostavno pravilo koje stručnjaci ponavljaju glasi da ako poruka traži hitnu uplatu, dolazi sa stranog broja i vodi na nepoznat internet domen, gotovo sigurno je reč o prevari.

