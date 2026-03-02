Slušaj vest

Nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, pažnja svetske javnosti nije bila usmerena samo na geopolitičke posledice. U prvi plan neočekivano je izbio i jedan tehnološki detalj tvrdnja da je Grok, AI četbot kompanije xAI, unapred naveo tačan datum udara: 28. februar 2026. godine.

Vest se brzo proširila društvenim mrežama i tehnološkim forumima, jer je Grok navodno bio jedini model koji je precizno naveo konkretan dan. U trenutku kada su tenzije na Bliskom istoku već bile na vrhuncu, priča o „AI predviđanju“ dodatno je podgrejala interesovanje javnosti.

Šta se zapravo dogodilo

Ključni detalj ove priče leži u kontekstu. Datum nije izvučen iz tajnih podataka niti je rezultat insajderskih informacija, već je proistekao iz metodološkog testa koji je sproveo The Jerusalem Post 25. februara 2026. godine.

U okviru tog testa, četiri poznata AI modela dobila su isto pitanje: da navedu jedan datum kada bi hipotetički mogla da započne američka vojna akcija protiv Irana. Dakle, nije reč o stvarnoj prognozi zasnovanoj na poverljivim informacijama, već o simulaciji u kontrolisanom medijskom eksperimentu.

Claude, Gemini i ChatGPT odgovori

Model Anthropic, poznat kao Claude, u početku je odbio da navede tačan datum, naglasivši da predviđanje konkretnih vojnih operacija prevazilazi mogućnosti jednog AI sistema. Tek nakon dodatnog zahteva ponudio je procenu da je početak do sredine marta 2026. period povećanog rizika.

Sa druge strane, Google-ov Gemini identifikovao je vremenski okvir između 4. i 6. marta kao najverovatniji operativni period. OpenAI-jevChatGPT je najpre naveo 1. mart, da bi u naknadnoj analizi promenio procenu na 3. mart 2026. godine.

Zašto je Grok ostao pri 28. februaru

Grok je bio jedini model koji je odmah ponudio konkretan datum 28. februar 2026. U kasnijoj proveri odgovora zadržao je isti datum, ali je naglasio da ne može sa sigurnošću predvideti tačan dan i da je reč o najinformisanijoj proceni na osnovu dostupnih podataka.

Važno je istaći da je i sam četbot priznao ograničenja svoje analize. Njegov odgovor nije bio tvrdnja o pouzdanoj prognozi, već procena zasnovana na javno dostupnim informacijama i geopolitičkom kontekstu u tom trenutku.

Reakcija Ilona Maska i šira AI debata

Ilon Mask, osnivač kompanije xAI, reagovao je na društvenoj mreži X porukom da je „predviđanje budućnosti najbolja mera inteligencije“. Njegov komentar dodatno je podstakao viralnost cele priče i otvorio raspravu o stvarnim dometima veštačke inteligencije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi primeri ne predstavljaju dokaz sposobnosti AI sistema da pouzdano predviđaju kompleksne geopolitičke događaje. Umesto toga, oni pokazuju kako modeli generišu procene na osnovu dostupnih informacija i kako se takve procene, u eri društvenih mreža, lako mogu pretvoriti u viralni narativ.

