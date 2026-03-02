Slušaj vest

Google uvodi nova unapređenja funkcije „Rezultati o vama“, koja korisnicima omogućava da lakše uklone lične informacije iz pretrage. Novi sistem koristi automatizovanu detekciju, umesto da se oslanja isključivo na manuelne prijave korisnika, čime ubrzava proces zaštite privatnosti.

Korisnici sada mogu očekivati proaktivno prepoznavanje osetljivih podataka, uključujući brojeve lične karte, pasoša, vozačke dozvole i poreske identifikacione brojeve. Sistem šalje obaveštenja kada se pojave novi rezultati koji sadrže podudaranja sa unetim informacijama.

Foto: Shutterstock

Precizno prepoznavanje ličnih dokumenata

Za određene identifikacione dokumente potrebna je potpuna podudarnost broja, dok kod drugih tipova dokumenata sistem prihvata i delimično podudaranje. Ovo omogućava veću fleksibilnost, a istovremeno održava visoku preciznost u zaštiti podataka.

Nakon unosa svojih podataka u profil, korisnici mogu biti sigurni da sistem redovno skenira javno dostupne izvore i ažurira informacije o potencijalnim pretnjama njihovoj privatnosti.

Foto: Shutterstock

Borba protiv neovlašćenih fotografija

Google menja i pristup uklanjanju intimnih fotografija objavljenih bez pristanka, uključujući i falsifikate kreirane veštačkom inteligencijom. Korisnici sada mogu označiti više slika odjednom i pokrenuti proces uklanjanja direktno iz rezultata pretrage.

Nakon odobrenja zahteva, sistem nastavlja automatski da prati pojavu sličnog sadržaja i blokira ga pre nego što se ponovo pojavi u pretrazi, čime dodatno smanjuje rizik od uznemiravanja i zloupotrebe.

Foto: Shutterstock

Vidljivost na internetu i sigurnost

Važno je napomenuti da Google uklanja podatke samo iz svojih rezultata pretrage, a ne sa samih web sajtova. Ipak, budući da vidljivost na internetu u velikoj meri zavisi od pretraživača, ovo značajno smanjuje rizik od krađe identiteta i zloupotrebe ličnih informacija.

Ova promena posebno pomaže korisnicima da zadrže kontrolu nad sopstvenom digitalnom privatnošću i ograniče neželjenu izloženost na internetu.

Foto: Shutterstock

Globalno proširenje i budući planovi

Google planira da ove nove funkcije proširi globalno tokom godine, čime će više korisnika širom sveta moći da koristi napredne alate za zaštitu privatnosti. Očekuje se da automatizovana detekcija značajno ubrza proces uklanjanja osetljivog sadržaja.

Kombinacija automatskog praćenja i proaktivnog blokiranja potencijalno rizičnih podataka čini ovaj sistem jednim od najefikasnijih alata za očuvanje privatnosti na mreži danas.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.