Vlada Republike Srbije pokreće novu rundu subvencija za kupovinu električnih vozila u 2026. godini, a prijave počinju odmah putem Portala eUprava. Najvažnija novina je pojednostavljen elektronski postupak, koji građanima i privredi omogućava bržu i lakšu registraciju zahteva.

Cilj programa je da se poveća broj ekološki prihvatljivih vozila na srpskim ulicama i da se smanji zagađenje vazduha, istovremeno podržavajući domaću i evropsku proizvodnju električnih automobila.

Ko ima pravo na subvenciju

Ministarka zaštite životne sredine, Sara Pavkov, naglasila je da je za program ove godine u budžetu predviđeno 170 miliona dinara. Iznosi podrške variraju od 250 do 5.000 evra po vozilu, zavisno od tipa i kategorije električnog vozila.

Subvencije obuhvataju mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, kao i putnička i teretna vozila na isključivo električni pogon. Ova inicijativa predstavlja nastavak višegodišnje politike države u podsticanju ekomobilnosti.

Elektronska prijava i ključni rokovi

Svi zahtevi podnose se isključivo online preko eUprave, čime je procedura jednostavnija i preglednija. Period za prijavu traje od 1. marta do 30. septembra 2026., a odobravanje subvencija vrši se po redosledu pristizanja urednih zahteva.

Građani i privreda treba da obrate pažnju na pravila i dokumentaciju, jer proaktivna digitalizacija čini proces bržim i transparentnijim, olakšavajući pristup finansijskoj podršci.

Moguća dodatna sredstva

Ministarka Pavkov je istakla da ukoliko se predviđena sredstva od 170 miliona dinara brzo utroše, Ministarstvo će pravovremeno obavestiti javnost i obezbediti dodatna sredstva. Ovo pokazuje posvećenost države dugoročnom razvoju programa i unapređenju kvaliteta života građana.

Program subvencija ima za cilj ne samo smanjenje emisije štetnih gasova, već i finansijsku podršku građanima koji žele da pređu na čistija, ekonomičnija vozila.

Najpristupačniji i domaći modeli

Među modelima koji su najpristupačniji za srpsko tržište izdvajaju se Dacia Spring, jedan od najjeftinijih električnih automobila u Evropi, idealan za gradsku i prigradsku vožnju, čija cena sa subvencijom od 5.000 evra može značajno pasti.

Takođe, Fiat Grande Panda EV, koja se proizvodi u Kragujevcu, ulazi u program subvencija i predstavlja podršku domaćoj proizvodnji električnih vozila, čime država kombinuje ekološke i industrijske ciljeve.

