Kineski proizvođač automobila Chery predstavio je svoj novi brend Lepas, dizajniran posebno za evropsko tržište, ali i Australiju i Južnu Afriku. Prvi model, L8 SUV, zamišljen je kao konkurent popularnim modelima poput Toyote RAV4, Mazde CX-5 i Volkswagena Tiguan.

Naziv Lepas kombinuje reči „Leopard“, „Leap“ i „Passion“, dok se L8 zasniva na potpuno novoj modularnoj platformi New Energy Vehicle (NEV). Chery planira da brend pozicionira kao novi energetski-orijentisan sub-brend sa naglaskom na elektrifikaciju i tehnologiju.

Pogonski sklop i elektrifikacija

Lepas L8 kombinuje 1,5-litarski četvorocilindrični motor sa električnim motorom i baterijom od 18,3 kWh. Ukupna snaga sistema iznosi 255 kW (347 KS) uz obrtni moment od 520 Nm. U Južnoj Africi, L8 može da pređe do 107 km na električni pogon i do 1.300 km u kombinovanom režimu.

Plug-in hibridni sistem je posebno atraktivan za flote i poslovne korisnike, jer omogućava kombinaciju vožnje na električni pogon i sigurnost benzinskog motora. Ovo čini model praktičnim rešenjem u prelaznom periodu prema nižim emisijama.

Dizajn i tehnologija

Vizuelno, L8 ne donosi radikalne inovacije - podeljena LED prednja svetla podsećaju na neke Audi modele, dok ogromna hromirana maska daje prepoznatljiv izgled. Međutim, model je tehnološki bogato opremljen, sa naprednim sistemima pomoći vozaču, velikim ekranima i sveobuhvatnom konektivnošću.

Cheryjev cilj je da L8 bude atraktivan evropskim kupcima kroz kombinaciju AI tehnologije, sigurnosti i moderne estetike, a brend Lepas je kreiran da zadovolji evropske standarde i ukus.

Strategija za evropsko tržište

Dolazak L8 u Veliku Britaniju planiran je za treći kvartal 2026. godine. Model će se takmičiti u konkurentnom segmentu mid-size SUV, gde dominiraju Kia Sportage, Hyundai Tucson i Volkswagen Tiguan. Ovaj potez daje Lepasu vidljivost u visoko-traženom delu tržišta.

Brend je razvijen sa evropskim ukusom i sigurnosnim očekivanjima na umu, što znači da nije reč o običnom rebrandiranju modela sa kineskog tržišta. Lepas se pozicionira kao ozbiljan konkurent u sektoru elektrifikovanih SUV-ova.

Šira strategija i budući planovi

L8 je prvi od tri planirana modela, a nakon njega slede L4 i L6, kako bi Lepas ponudio širu paletu SUV vozila. Ovaj pristup omogućava pokrivanje različitih potreba kupaca - od kompaktnih do porodičnih SUV-ova.

Sa snažnom infrastrukturom Cheryja, Lepas ima podršku za mrežu prodaje, servis i logistiku, što daje kredibilitet novom brendu. Dolazak L8 signalizuje nastavak širenja kineskih proizvođača na evropsko tržište, povećavajući konkurenciju i pružajući kupcima više izbora i inovacija.

