Kompanija Starlink, satelitski internet servis iza kojeg stoji Ilon Mask, započela je proceduru registracije u Crnoj Gori. Prema očekivanjima, korisnici bi prve usluge mogli da dobiju već do kraja drugog kvartala 2026. godine, što bi značajno promenilo dostupnost brzog interneta, posebno u ruralnim i slabije pokrivenim područjima.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost (EKIP) naglašava da ulazak Starlinka donosi veću raznovrsnost ponude, čime bi domaće tržište interneta postalo konkurentnije i otvorilo nove mogućnosti za korisnike koji do sada nisu imali pouzdanu vezu.

Niska orbita - minimalna latencija

Za razliku od tradicionalnih satelitskih internet usluga koje koriste geostacionarne satelite na visini od 35.786 km, Starlinkovi sateliti kruže oko Zemlje na niskoj orbiti, oko 550 km. Ovo omogućava značajno smanjenje kašnjenja podataka, tzv. latencije, koja iznosi oko 25 ms, u poređenju sa preko 600 ms kod klasičnih satelita.

Takva tehnologija čini Starlink pogodnim za striming, online igre, video-pozive i druge aplikacije kojima je potrebno brzo prenošenje podataka, što ranije nije bilo moguće sa tradicionalnim satelitskim internetom.

Hiljade satelita za globalnu pokrivenost

Starlinkova konstelacija sastoji se od više od 6.750 satelita u orbiti, koji trenutno obezbeđuju internet milonima korisnika širom sveta. Ovaj sistem omogućava pokrivanje čitave planete, uključujući i udaljena i teže dostupna područja, što je naročito značajno za male države poput Crne Gore.

EKIP ističe da dolazak ovog globalnog operatera neće samo povećati dostupnost interneta, već i podstaći konkurenciju među postojećim provajderima, što bi moglo dovesti do boljih cena i kvalitetnijih usluga za krajnje korisnike.

Kada stiže Starlink?

Komunikacija između EKIP-a i Starlinka započeta je još 2023. godine, a sada su u toku finalni koraci za dobijanje svih regulatornih odobrenja. Iz kompanije očekuju da će neophodni uslovi biti ispunjeni do kraja drugog kvartala 2026, čime bi korisnici mogli da se priključe na mrežu već do leta.

Ulazak Starlinka označava prvi ozbiljan pokušaj globalnog satelitskog operatera da direktno pruži internet usluge na crnogorskom tržištu, što ga čini tehnološki značajnim događajem u regionu.

Šta ovo znači za korisnike u Crnoj Gori

Korisnici u ruralnim oblastima i planinskim predelima, koji do sada nisu imali pouzdanu internet konekciju, konačno će dobiti pristup brzom internetu. Pored toga, Starlink će otvoriti nove mogućnosti za preduzetnike, obrazovne ustanove i institucije kojima je potrebna stabilna veza.

Ulazak ovog satelitskog provajdera takođe donosi i pritisak na postojeće telekom kompanije da unaprede svoje usluge, što bi moglo rezultirati boljim paketima i cenama za krajnje korisnike. Crna Gora tako stiče priliku da postane tehnološki naprednija zemlja u regionu.

