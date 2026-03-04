Slušaj vest

Evropska unija razmatra zabranu elektronski kontrolisanih kvaka koje se uvlače u karoseriju, nakon što je Kina donela sličan propis koji stupa na snagu u januaru 2027. godine. Ove kvake su već izazvale nesreće u Holandiji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji, uključujući fatalni incident u Dortmundu prošlog septembra, kada su putnici ostali zarobljeni u zapaljenom vozilu.

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja takođe istražuje slične slučajeve, uključujući devet prijava u kojima su deca ostala zarobljena u Teslinim Model Y vozilima jer roditelji nisu mogli da otvore vrata spolja.

Foto: Shutterstock

Trend luksuza ili zamka?

Elektronske kvake koje se uvlače prvi put su masovno predstavljene 2012. godine na Tesli Model S i danas se nalaze na oko 60% novih električnih i plug-in hibridnih automobila u EU. Proizvođači tvrde da smanjuju otpor vazduha i povećavaju domet vozila, ali analize pokazuju da je dobitak svega 5-10 kilometara, dok su kvake znatno skuplje od klasičnih.

Problem nastaje kada sistem ostane bez napajanja - vrata ostaju zaključana, a unutrašnji hitni mehanizmi često su teško uočljivi ili nefunkcionalni. Stručnjaci za bezbednost u EU već dugo upozoravaju na ove rizike.

Foto: Shutterstock

Kineski propisi kao vodič za EU

Kina je 2. februara 2026. uvela stroga pravila: sve kvake moraju imati spoljašnji usek dimenzija najmanje 6x2x2,5 cm i mehaničku vezu sa bravom, dok unutra mora postojati jasna oznaka za otvaranje u nuždi. Ove mere su direktna reakcija na tragične nesreće, uključujući incident sa Dongfeng 007, gde je vozač uspeo spasiti putnike tek nakon što je razbio staklo.

Proizvođači kao što su Xiaomi, Aito, Nio i Tesla već uvode mehaničke veze, rezervne izvore napajanja i kondenzatore kako bi vozila bila bezbednija u slučaju kvara akumulatora.

Foto: printscreen YT

Put ka sigurnijim EV

Nova pravila i tehnologije najavljuju fundamentalne promene u dizajnu luksuznih i električnih vozila. Luksuz i aerodinamika više neće biti opravdanje za ugrožavanje života putnika, jer EU i Kina uvode obavezne sigurnosne standarde za sve nove modele.

Očekuje se da će slični propisi uskoro postati norma i za druge proizvođače širom sveta, čime će elektronske kvake, koje su nekada bile statusni simbol, postati pod strogim nadzorom zbog bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Prilagođavanje vozila novim pravilima

Kineske i svetske automobilske kompanije već uvode promene kako bi elektronske kvake bile bezbednije. Tesla, Xiaomi, Nio, Toyota i Geely dodaju mehaničke veze između kvake i brave, jasno obeležavaju mesta za otključavanje u hitnim slučajevima i ugrađuju rezervne izvore napajanja.

Sistemi uključuju kondenzatore ili dodatne akumulatore koji omogućavaju otključavanje vrata i do 48 sati nakon kvara glavnog akumulatora. Na taj način proizvođači žele da smanje rizik od tragedija i ispune nove propise EU i Kine pre nego što zabrane stupe na snagu.

