Većina korisnika prijavila je da ne može normalno da koristi sajt, dok su drugi imali probleme sa prijavljivanjem na nalog. Prema statistikama, oko 61 odsto prijava odnosilo se na probleme sa samim vebsajtom, dok je 17 odsto korisnika navelo da ne može da se uloguje.

Meta je na svojoj stranici za status servisa navela da su posebno pogođene funkcije vezane za upravljanje oglasima. Problemi su se pojavili nešto pre 17 časova po istočnoameričkom vremenu, a ubrzo su zabeležene smetnje i na Instagramu, gde su korisnici prijavljivali poteškoće u kreiranju oglasa.

Do oko 18 časova broj prijava počeo je naglo da opada, što sugeriše da je većina problema rešena relativno brzo.

Problemi pogodili i Instagram

Osim Facebooka, kratkotrajne smetnje zabeležene su i na Instagramu. U uotrak oko 17:15 zabeležen je nagli skok prijava problema na Downdetectoru, dok je Meta potvrdila da su funkcije za kreiranje oglasa na Instagramu takođe bile pogođene velikim prekidom u radu.

Ipak, kao i kod Facebooka, broj prijava počeo je brzo da opada nakon nešto više od sat vremena, što ukazuje da su sistemi stabilizovani.

TikTok takođe imao tehničke poteškoće

Istog dana probleme je imao i TikTok. Prema podacima Downdetectora, prijave korisnika počele su da rastu još tokom jutra i nastavile su da rastu sve do večeri.

Američka verzija TikToka saopštila je da su smetnje povezane sa problemima u jednom Oracle data centru, gde se i dalje istražuje uzrok prekida. Ovaj centar je ključan za infrastrukturu i bezbednosne sisteme platforme u SAD.

TikTok je i ranije imao slične probleme. Poslednji veći prekid dogodio se nedavno kada je nestanak struje u Oracle data centru izazvao sporije učitavanje aplikacije, greške i prekide u radu koji su trajali gotovo nedelju dana.

