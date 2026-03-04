Slušaj vest

Kompanija TikTok saopštila je da neće uvesti end-to-end enkripciju (E2EE) za direktne poruke, iako je ta tehnologija već standard kod većine velikih društvenih mreža. Iz platforme poručuju da bi takav potez mogao da smanji mogućnost reagovanja u slučajevima zloupotreba, posebno kada su u pitanju mlađi korisnici.

End-to-end enkripcija omogućava da samo pošiljalac i primalac mogu da vide sadržaj poruke. Upravo zbog toga važi za najviši nivo zaštite privatne komunikacije. Ipak, TikTok smatra da potpuna nedostupnost poruka čak i u slučaju prijava može predstavljati bezbednosni rizik.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

Suprotno od konkurencije

Platforme poput Facebook, Instagram, Messenger i X već su implementirale ili uvode E2EE kao podrazumevanu opciju. Njihov fokus je na maksimalnoj privatnosti korisnika i zaštiti komunikacije od spoljnog pristupa.

Kritičari, međutim, upozoravaju da takav sistem otežava borbu protiv nezakonitog i štetnog sadržaja, jer ni platforme ni policija nemaju tehničku mogućnost uvida u poruke. TikTok sada pokušava da se pozicionira kao mreža koja bezbednost stavlja ispred apsolutne privatnosti.

Foto: Shutterstock

Pritisci i sumnje oko vlasništva

TikTok je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance, što godinama izaziva političke rasprave, posebno u Sjedinjenim Državama. Kompanija je više puta negirala tvrdnje da kineske vlasti imaju pristup podacima korisnika.

Ranije ove godine, američko poslovanje TikToka odvojeno je od globalnog sistema po nalogu zakonodavaca u SAD. U takvom regulatornom okruženju, svaka odluka o zaštiti podataka dobija dodatnu političku dimenziju.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci vide dvostruku poruku

Analitičar društvenih mreža Met Navarra ocenio je da je odluka hrabra, ali komunikaciono osetljiva. On smatra da TikTok sada može da tvrdi da daje prioritet „proaktivnoj bezbednosti“, posebno zbog realnih rizika od uznemiravanja i vrbovanja putem privatnih poruka.

Istovremeno, Navarra upozorava da bi izostanak potpune enkripcije mogao da pojača nepoverenje kod dela javnosti. U trenutku kada je E2EE postao globalni standard privatnosti, odstupanje od tog modela može delovati kao korak unazad.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Podrška organizacija za zaštitu dece

Britanska organizacija NSPCC podržala je odluku, navodeći da potpuno enkriptovane platforme otežavaju otkrivanje seksualnog zlostavljanja dece. Sličan stav iznela je i Internet Watch Foundation, koja prati i uklanja nezakonit sadržaj sa interneta.

TikTok ističe da su direktne poruke i dalje zaštićene standardnom enkripcijom, slično servisima kao što je Gmail. U određenim situacijama, poput zahteva nadležnih organa ili prijava korisnika, ovlašćeni timovi mogu izvršiti proveru sadržaja, što kompanija vidi kao ključni element zaštite zajednice.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.