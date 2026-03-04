Slušaj vest

Električni automobili i plug-in hibridi ubrzano menjaju tržište. Pad vrednosti više nije izuzetak - postaje nova realnost koju kupci moraju da prate.Popularnost ove teme u medijima pokazuje koliko ljudi žele da razumeju koliko pionirski modeli „koštaju“ u evrima.

Tržište već godinama prolazi kroz turbulencije zbog pandemije, rasta cena i novih tehnologija. Brze promene donose pobednike, ali i one koji plaćaju cenu tranzicije. Kupci danas moraju da razmišljaju dugoročno - 2030. je bliža nego što misle.

Foto: Shutterstock

Luksuzni električni modeli u tranziciji

Velike električne limuzine prve generacije suočavaju se sa velikim padom vrednosti. Početne cene u Evropi kretale su se i do 150.000 evra, dok polovnjaci već gube i do 40% vrednosti. Kupac u prvoj godini može izgubiti desetine hiljada evra.

Razlog su tehnološki napreci: bolja baterija, brže punjenje i konkurencija iz Kine. Ovi modeli će ostati simbol pionirske faze, ali tržište ih već sada kažnjava zbog brzih promena.

Foto: Shutterstock

Električni SUV modeli

SUV modeli razvijeni na prelaznim platformama omogućili su brzi ulazak u EV segment, ali sa kompromisima - veća masa, slabija efikasnost i manji prostor. Kupci do 2030. jasno će razlikovati „prave“ EV platforme od prelaznih.

Ako danas takav SUV košta 70.000 evra, njegova vrednost može brzo pasti na pola ili manje kada stigne nova generacija sa većim dometom i bržim punjenjem. Polovno tržište ne prašta tehničke kompromise.

Foto: YouTube/Review1Box

Veliki plug-in hibridi pod pritiskom

Plug-in hibridi gube stratešku poziciju. Veliki SUV modeli iznad 60.000 evra biće pogođeni regulativom, smanjenjem poreskih benefita i rastom dostupnosti čistih EV modela sa većim dometom.

Ako električni SUV sa 600 km dometa postane cenovno pristupačan, skupi hibridi mogu delovati zastarelo. Vozila kupljena danas mogu izgubiti i više od polovine vrednosti do kraja decenije.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za Srbiju i region

Na domaćem tržištu dominiraju vozila stara 10-15 godina, pa će talas polovnih EV modela iz Evrope dodatno pritisnuti cene. Kupci su osetljivi na dugoročnu pouzdanost baterije, pa čak i neosnovana percepcija rizika smanjuje vrednost.

Danas više nije pitanje koliko automobil košta, već koliko će biti relevantan kada ga budete prodavali. Brzina tehnoloških promena, a ne samo brend, postaje ključna za očuvanje vrednosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.