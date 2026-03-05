Slušaj vest

Apple je ove nedelje predstavio čitav niz novih proizvoda, ali bez klasične prezentacije ili velikog događaja. Umesto toga, kompanija je kroz seriju saopštenja otkrila novi iPhone, osvežene Mac računare, unapređeni iPad i nove eksterne monitore.

U samo nekoliko dana Apple je predstavio iPhone 17e, novi MacBook Air, potpuno novi MacBook Neo, snažnije MacBook Pro modele, iPad Air sa novim čipom i osveženu liniju Studio Display monitora. Evo najvažnijih stvari koje treba znati o svakom od tih uređaja.

iPhone 17e dobija A19 čip

iPhone 17e predstavljen je 2. marta i pokreće ga Appleov A19 čip, isti procesor koji koristi i glavna iPhone 17 serija. Telefon dobija i novi C1X modem za mobilne mreže, za koji Apple tvrdi da je približno dvostruko brži od modema u modelu iPhone 16e.

Telefon ima 6,1-inčni Super Retina XDR ekran sa novom zaštitom Ceramic Shield 2. Apple navodi da ova generacija stakla pruža tri puta veću otpornost na ogrebotine u odnosu na prethodnu verziju.

Foto: Apple

Kamera i povratak MagSafe punjenje

Sistem kamera dobio je značajno unapređenje zahvaljujući 48-megapikselnoj Fusion kameri. Apple navodi da ovaj objektiv može da funkcioniše kao dva u jednom, jer omogućava i optički kvalitetan 2x telefoto zum uz standardni širokougaoni režim.

Još jedna velika promena je povratak MagSafe tehnologije. iPhone 17e sada podržava magnetsko bežično punjenje do 15W, dok je prethodni model bio ograničen na 7,5W preko standardnog Qi punjenja. Telefon počinje sa 256GB memorije i početnom cenom od 599 dolara, a prodaja startuje 11. marta.

MacBook Air sa M5 čipom

Apple je predstavio i osveženi MacBook Air sa novim M5 čipom. Kompanija tvrdi da ovaj model može biti do četiri puta brži u zadacima koji koriste veštačku inteligenciju u poređenju sa verzijom sa M4 čipom, kao i do 9,5 puta brži od modela sa M1 procesorom.

M5 čip ima procesor sa 10 jezgara i grafiku sa 10 jezgara, dok svaki deo čipa sadrži i Neural Accelerator. MacBook Air sada standardno dolazi sa 512GB memorije, a po prvi put može se konfigurisati i sa do 4TB skladišta.

Foto: Shutterstock

Najjeftiniji Mac do sada

Jedno od najvećih iznenađenja je MacBook Neo, potpuno novi Appleov laptop početnog nivoa. Početna cena je 599 dolara, odnosno 499 dolara za studente i obrazovne ustanove, što ga čini najpristupačnijim Mac računarom do sada.

Laptop ima ekran od 13 inča i koristi A18 Pro čip, isti procesor koji se nalazi u iPhone 16 Pro modelima. Dolazi sa 8GB objedinjene memorije koja se ne može nadograditi, a Apple navodi da baterija može trajati do 16 sati.

Pro modeli sa M5 Pro i M5 Max čipom

Apple je predstavio i nove MacBook Pro modele od 14 i 16 inča sa M5 Pro i M5 Max procesorima. Kompanija tvrdi da ovi čipovi donose do četiri puta bolje AI performanse u odnosu na prethodnu generaciju i do osam puta bolje rezultate u poređenju sa modelima iz M1 ere.

M5 Pro može imati do 18-jezgarni CPU i do 20-jezgarni GPU, uz podršku za do 64GB objedinjene memorije. Snažniji M5 Max ide još dalje, sa do 40-jezgarne grafike i do 128GB memorije, što Apple posebno ističe kao prednost za rad sa velikim AI modelima lokalno na računaru.

Foto: Shutterstock

iPad Air dobija M4 čip i više memorije

Apple je osvežio i iPad Air liniju, koja sada dolazi sa M4 čipom i 12GB objedinjene memorije. To predstavlja povećanje od 50 procenata u odnosu na prethodnu generaciju.

Tablet je dostupan u verzijama sa ekranima od 11 i 13 inča. Apple navodi da novi model može biti do 30 procenata brži od verzije sa M3 čipom i više nego dvostruko brži u poređenju sa iPad Air modelom koji koristi M1 procesor.

Studio Display i Studio Display XDR

Apple je predstavio i osveženu liniju eksternih monitora. Novi Studio Display dobija Thunderbolt 5 povezivanje i dva porta koji omogućavaju povezivanje do četiri monitora u nizu.

Monitor takođe dobija novu 12-megapikselnu Center Stage kameru sa podrškom za Desk View funkciju koja prikazuje i korisnika i radnu površinu iz ptičje perspektive. Ekran ostaje 27-inčni 5K Retina panel sa osvetljenjem od 600 nita i P3 širokim spektrom boja.

Foto: Shutterstock

Jači HDR i mini-LED tehnologija

Najveća novost u ovoj kategoriji je Studio Display XDR, koji Apple pozicionira kao zamenu za Pro Display XDR po znatno nižoj ceni. Ekran koristi mini-LED pozadinsko osvetljenje sa više od 2.000 zona lokalnog zatamnjenja.

Monitor dostiže maksimalnu HDR osvetljenost od 2.000 nita i kontrast od 1.000.000:1, uz osvežavanje od 120Hz i Adaptive Sync. Početna cena iznosi 3.299 dolara, što je 2.700 dolara manje nego što je koštao Pro Display XDR pri lansiranju, dok prodaja počinje 11. marta.

