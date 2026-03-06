Slušaj vest

Dario Amodei, suosnivač i CEO kompanije Anthropic, otvoreno je kritikovao kolege iz OpenAI zbog njihove saradnje sa Ministarstvom odbrane SAD. Amodei je u internom memo-u opisao dogovor OpenAI i vojske kao “samo predstavu za javnost”, naglašavajući da se njegova kompanija fokusirala na sprečavanje zloupotreba veštačke inteligencije.

Prema njegovim rečima, OpenAI je prihvatio vojne ugovore kako bi zadovoljio zaposlene, dok je Anthropic insistirao na striktnoj zabrani korišćenja AI sistema za masovni nadzor ili autonomno oružje.

Foto: Shutterstock

Neslaganje oko korišćenja AI tehnologije

Prošle nedelje, Anthropic i Ministarstvo odbrane nisu postigli dogovor oko zahteva da kompanija omogući neograničen pristup svojoj tehnologiji. Anthropic je imao ugovor vredan 200 miliona dolara, ali je insistirao da DoD potvrdi da AI neće biti korišćen za domaći masovni nadzor ili autonomne borbene sisteme.

OpenAI je, s druge strane, potpisao novi ugovor sa Ministarstvom odbrane, tvrdeći da njegov AI sistem može biti korišćen za sve “zakonite svrhe”, uz zaštitu protiv zloupotreba sličnih onima koje je Anthropic zahtevao.

Foto: Shutterstock

Optužbe na račun Altmana

Amodei je u pismu zaposlenima naveo da OpenAI “pravi direktne laži” u vezi sa ugovorom, i da Sem Altman sebe predstavlja kao posrednika i pregovarača, što po njegovom mišljenju nije tačno.

CEO Anthropic-a posebno je kritikovao formulaciju “za sve zakonite svrhe”, smatrajući da bi zakon mogao biti promenjen u budućnosti, čime bi potencijalno mogao opravdati zloupotrebu AI tehnologije.

Foto: Shutterstock

Reakcije javnosti i posledice

Javnost i korisnici deluju da više veruju Anthropic-u. Nakon što je OpenAI objavio dogovor sa Ministarstvom odbrane, broj deinstalacija ChatGPT aplikacije skočio je za 295%.

Amodei u pismu zaposlenima navodi da pokušaji spinovanja i “gaslightinga” od strane OpenAI-ja nisu uspešni kod šire publike i medija, koji vide Anthropic kao “heroja” u ovoj situaciji.

Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za AI industriju

Ovaj sukob naglašava rastuće tenzije u industriji veštačke inteligencije između etičkih principa i komercijalno-vojnih ugovora. Dok jedne kompanije insistiraju na jasnim ograničenjima upotrebe, druge te granice tretiraju fleksibilnije u cilju poslovnog interesa.

Budućnost AI tehnologije u vojnim i civilnim aplikacijama zavisiće od toga kako se balansiraju inovacija, etika i javni pritisak, dok kompanije pokušavaju da održe poverenje korisnika i regulatornu kontrolu.