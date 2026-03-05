Slušaj vest

Platforma X, u vlasništvu Ilona Maska, objavila je nova pravila za korisnike koji zarađuju novac objavama. Svi koji budu delili AI-generisane snimke oružanih sukoba bez oznake da je sadržaj kreiran veštačkom inteligencijom biće suspendovani iz programa zarade na 90 dana.

Drugi prekršaj vodi ka trajnoj zabrani. Odluka je doneta nakon što su lažni video-snimci iz Irana postigli milionski broj pregleda i izazvali konfuziju među korisnicima.

Viralni lažni snimci sa ratišta

Na X-u, Instagramu i Facebooku pojavili su se brojni lažni video-snimci iz Irana, uključujući rakete koje navodno obaraju američki avion. Prema proverama BBC Verify, samo jedan od tih videa pogledalo je 70 miliona ljudi.

U drugom video-snimku veštačka inteligencija je promenila dim i vatru, stvarajući lažnu vatrenu kuglu višestruko veću od stvarne, što dodatno zbunjuje korisnike i širi dezinformacije.

Finansijski motiv za šokantne objave

Korisnici platforme X mogu zarađivati stotine dolara mesečno ako steknu veliki broj pratilaca, približno 100.000, u okviru oglašivačkog modela. To stvara podsticaj da se objavljuju viralni i šokantni video-snimci, čak i kada nisu autentični.

Ovakav sistem povećava rizik od širenja lažnih sadržaja, posebno u vreme sukoba, kada javnost traži pravovremene i tačne informacije.

Lakoća kreiranja i širenja AI lažnog sadržaja

Nikita Bir, šef proizvoda na X-u, ističe da današnja AI tehnologija omogućava brzo kreiranje sadržaja koji može lako zavarati ljude. Lažni video-snimci rata često se dele masovno, iako su mnogi stariji ili modifikovani od ranijih snimaka, poput incidenta u Jemenu koji se sada prikazuje kao sukob u Iranu.

Organizacija Full Fact upozorava da AI ubrzava širenje dezinformacija i da je količina lažnog sadržaja sve veća, što predstavlja ozbiljan izazov za proveru činjenica.

Novi trendovi u proveri autentičnosti

Neki korisnici sada koriste AI četbotove da proveravaju da li su video-snimci lažni. Ovo ukazuje na novi trend gde veštačka inteligencija postaje alat za identifikaciju, ali i za kreiranje manipulativnih sadržaja.

Stiv Novotni iz Full Fact-a napominje da čak i očigledno loše AI slike, sa vodnim žigovima ili niskim kvalitetom, mogu masovno da se šire, čime se stvara dodatni pritisak na platforme i korisnike da budu oprezni.

