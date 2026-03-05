Slušaj vest

Kina je predstavila novi petogodišnji plan kojim najavljuje agresivnu primenu veštačke inteligencije u gotovo svim sektorima svoje ekonomije. Plan ističe cilj da zemlja zauzme “komandne visine” u nauci i tehnologiji, sa posebnim fokusom na kvantno računarstvo i humanoidne robote.

Dokument je objavljen uoči otvaranja Nacionalnog narodnog kongresa i jasno pokazuje ambicije Pekinga da dominira u ključnim tehnološkim oblastima, dok se istovremeno priprema za demografske izazove i smanjenje radne snage.

AI+ akcioni plan i tehnološke ambicije

Petogodišnji plan od 141 strane detaljno opisuje niz socio-ekonomskih ciljeva i politika, a AI se pominje više od 50 puta. Poseban “AI+ akcioni plan” predviđa eksperimentisanje sa robotima u sektorima sa manjkom radne snage i implementaciju AI agenata koji mogu samostalno obavljati zadatke.

Cilj je povećati produktivnost i performanse u proizvodnji, logistici, obrazovanju i zdravstvu. Peking takođe vidi AI i robotiku kao sredstvo za ubrzanje inovacija i poboljšanje konkurentnosti svoje ekonomije.

Supremacija u istraživanju i razvoju

Kineske vlasti ističu da zemlja prednjači u istraživanju i primeni AI, biomedicine, robotike i kvantne tehnologije, dok su postignuti značajni napreci u nezavisnom razvoju čipova. U planu se posebno naglašava ulaganje u 6G, humanoidne robote i interfejse između mašina i ljudskog mozga.

Peking takođe planira razvoj nuklearne fuzije, višekratnih teških raketa, kvantne komunikacije sa integrisanim svemir-zemlja mrežama, kao i istraživanja na Mesecu, što pokazuje ambiciju da postane svetski lider u istraživanju i razvoju.

Otvoreni kod - strateška prednost

Jedna od ključnih novina u ovom planu je promovisanje open-source AI zajednica. Kina želi da koristi otvorene tehnologije kao konkurentsku prednost u odnosu na SAD, što raniji planovi nisu naglašavali.

Analitičari smatraju da je ovo strateški potez kojim Peking planira da razvije talente i ubrza inovacije u osnovnim teorijama i tehnologijama, čime se povećava globalni uticaj kineske AI industrije.

Tehnologija za budućnost

Plan takođe ukazuje na frustracije zbog zavisnosti od američke tehnologije, uključujući čipove i avione, što je postalo posebno važno u kontekstu trgovinskih tenzija. Kina sada želi da sama proizvodi ključne tehnologije i smanji spoljne rizike.

Ulaganja u hiper-skale računarske klastere, jeftinu električnu energiju i razvoj talenata samo potvrđuju ambiciju Pekinga da postane globalni lider u inovacijama i tehnologiji, uz fokus na strateške sektore i dugoročne tehnologije budućnosti.