Izvršni direktor Nvidije, Džensen Huang, sugerisao je da bi najnovija ulaganja u OpenAI i Anthropic mogla biti poslednja za ovu kompaniju. Razlog je priprema AI firmi za izlazak na berzu kasnije ove godine.

Huang je na konferenciji Morgan Stanley Technology, Media and Telecom rekao da je prilika za ulaganje od 100 milijardi dolara u OpenAI verovatno prošlost, jer kreator ChatGPT-a planira IPO koji bi mogao vredeti do 1 trilion dolara.

Konačni dogovori

Umesto toga, Nvidia je finalizovala ulaganje od 30 milijardi dolara u OpenAI, što bi moglo biti poslednje ulaganje u ovako značajnu kompaniju, rekao je Huang. Slična situacija je i sa Anthropic-om, gde je Nvidia investirala 10 milijardi dolara.

Startup Anthropic navodno takođe planira izlazak na berzu ove godine, ali još nije doneta konačna odluka o IPO-u, navode izvori iz kompanije.

Razlozi za prekid ulaganja

Prethodni plan o investiranju od 100 milijardi dolara u OpenAI odložen je zbog zabrinutosti analitičara o zdravlju AI sektora. Neki stručnjaci su isticali da bi velika ulaganja u Anthropic potencijalno učinila Nvidiju velikim investitorom u jednog od svojih najvećih klijenata.

Takođe, deo novca koji bi Nvidija uložila verovatno bi bio potrošen na sopstvene AI procesore, što je dodatno komplikovalo aranžman.

AI sektor pod lupom

AI industrija se ubrzano razvija, ali veliki igrači poput Nvidije postaju oprezni. Huang je naglasio da prilike za ulaganja u kompanije ovakve veličine i uticaja nisu česte i da je potrebno pažljivo proceniti svaki korak.

OpenAI i Anthropic zasad nisu komentarisali izjave Nvidije, ali analitičari očekuju da će odluke o IPO-u dodatno oblikovati dinamiku ulaganja u AI sektor.

Budućnost ulaganja i tehnologije

Odluka Nvidije pokazuje koliko je tržište AI inovacija kompleksno i rizično, posebno kada ulog uključuje milijarde dolara i konkurenciju među tehnološkim gigantima.

Investitori sada pomno prate kako će IPO OpenAI-a i potencijalni izlazak Anthropic-a uticati na buduće tokove kapitala i razvoj veštačke inteligencije u industriji.

