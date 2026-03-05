Slušaj vest

Električni SUV BYD Atto 3 našao se u centru pažnje 1. marta 2026. godine kada je u Jerusalimu preživeo eksploziju balističke rakete u neposrednoj blizini. Pet putnika u vozilu je izvučeno živo, uz lakše ili umerene povrede.

Lokalne hitne službe Magen David Adom potvrdile su da je vozač zadobio umerene povrede, dok su ostali putnici pretrpeli samo šok ili lakše povrede. Fotografije sa lica mesta pokazale su da su hazardna svetla vozila i dalje radila, što znači da je niskonaponski električni sistem preživeo udarni talas.

Kabina ostala čitava nakon eksplozije

Iako vozilo nije pogođeno direktno, udarni talas, šrapneli i visoka temperatura predstavljali su ozbiljan izazov. Struktura kabine nije kolabirala - A, B i C stubovi karoserije ostali su stabilni, što je omogućilo preživljavanje putnika.

Šasija je izrađena od oko 85% čelika visoke čvrstoće, koji je uspeo da raspodeli energiju eksplozije i zaštiti unutrašnjost vozila. Ovakva otpornost pokazuje koliko su passive safety sistemi BYD Atto 3 robusni čak i u ekstremnim situacijama.

Vrata i spasavanje putnika

Vrata električnog automobila ostala su funkcionalna i nakon eksplozije, a ručke i mehaničke brave radile su normalno. Spasioci nisu morali koristiti specijalnu opremu za sečenje karoserije, što je omogućilo brzu evakuaciju svih pet putnika.

Ova činjenica dodatno potvrđuje pažnju proizvođača na praktične aspekte sigurnosti - čak i u scenariju koji bi kod drugih vozila mogao biti fatalan.

Baterija i električni sistemi stabilni

Posebnu pažnju izazvala je stabilnost baterijskog sistema. LFP Blade baterija integrisana u e-Platform 3.0 nije pokazala znakove zapaljenja ili termalnog bekstva, iako je automobil delimično skliznuo u krater nastao eksplozijom.

Ovaj incident potvrđuje da BYD koristi sigurnosne protokole koji minimalizuju rizik od požara, što je jedan od najvećih strahova vlasnika električnih vozila u ekstremnim situacijama.

Reakcija BYD-a i tržišni značaj

Lu Tian, generalni direktor prodaje u BYD-ovoj Dynasty diviziji, reagovao je na društvenim mrežama: „Bezbednost je najveći luksuz“. Ovaj slučaj podseća na incident sa Xpeng G6 iz juna 2025. godine, kada je električni automobil pogođen delovima projektila u Izraelu, ali vozilo nije eksplodiralo.

BYD Atto 3 i dalje uživa reputaciju jednog od najbezbednijih električnih SUV-ova, sa 5 zvezdica na Euro NCAP i ANCAP testovima i 91% ocenom za zaštitu odraslih putnika.

Atto 3 na tržištu i konkurencija

Na izraelskom tržištu Atto 3 bio je najprodavaniji EV 2024. i 2025. godine. Incident je dodatno istakao njegovu izdržljivost, dok kompanija beleži rast izvoza od oko 50% u februaru 2026, sa više od 100.000 prodatih vozila.

Iako se suočava sa cenovnom konkurencijom, posebno modelom Leapmotor B10, Atto 3 i dalje važi za „battle-tested“ vozilo, što dodatno jača poverenje kupaca širom sveta.

