Slušaj vest

Google je objavio da će od septembra 2026. Chrome prelaziti na novu verziju svake dve nedelje, umesto dosadašnjeg ciklusa od četiri nedelje. Promena se odnosi na stabilne i beta verzije, i primenjivaće se na sve platforme - desktop, Android i iOS.

Zvanično, kompanija želi da programerima brže isporuči najnovije alate i unapređenja, a svaka nova verzija mora doneti merljivi napredak u stabilnosti, brzini ili lakšoj upotrebi.

Foto: Shutterstock

AI pregledači menjaju igru

Iako Google naglašava tehničku potrebu, odluka dolazi u trenutku kada AI pregledači poput ChatGPT Atlasa i Perplexity Cometa preuzimaju pažnju korisnika.

Ovi pregledači nude ugrađene AI asistente, automatizaciju zadataka i napredne funkcije poput upravljanja mejlovima i planiranja sastanaka - što stvara pritisak na tradicionalne pregledače da se prilagode.

Foto: Perplexity

Integracija AI modela Gemini

Google je u poslednjih nekoliko meseci integrisao svoj AI model Gemini dublje u Chrome, omogućavajući autonomno izvršavanje zadataka.

Ovo pokazuje da ubrzanje ciklusa izdavanja nije samo tehničko poboljšanje, već i odgovor na rastuću konkurenciju u svetu AI pregledača, gde korisnici očekuju da pregledač aktivno obavlja zadatke u njihovo ime.

Google Gemini Foto: Shutterstock

Posebna opcija za poslovne korisnike

Za Enterprise korisnike i Chromium programere ostaje opcija Extended Stable verzije sa osmonedeljnom učestalošću ažuriranja.

To znači da administratori koji rade u složenim poslovnim okruženjima i dalje imaju vremena za planiranje i testiranje novih izdanja, dok ostatak tržišta dobija brži tempo inovacija.

Foto: Shutterstock

Pitanje opstanka dominacije

Chrome dominira globalnim tržištem već godinama, ali brzina i jednostavnost više nisu dovoljni.

U eri gde korisnici očekuju AI asistenta u pregledaču, ubrzani tempo izdanja je samo prvi korak. Pravo pitanje je da li će Google stići konkurenciju pre nego što korisnici migriraju na pregledače koji automatski izvršavaju zadatke.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.