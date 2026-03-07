Slušaj vest

Platforme koje su nekada služile kao svojevrsne pijace digitalnog kriminala okupljale su na desetine hiljada korisnika koji su razmenjivali baze podataka, lozinke i alate za provale u sisteme kompanija širom sveta. Međutim, međunarodne policijske operacije sada sve češće uspevaju da razbiju takve mreže i identifikuju njihove članove.

Jedan od najnovijih udaraca na ovu vrstu kriminala dogodio se 3. i 4. marta kada je u velikoj međunarodnoj akciji ugašen forum LeakBase, jedno od najvećih mesta na internetu za trgovinu ukradenim informacijama. Operaciju su koordinisali Europol i američke vlasti, uz učešće policijskih službi iz čak 14 država. Tokom akcije zaplenjeni su domeni sajta, preuzeti serverski podaci i pokrenute brojne istrage protiv osoba koje su koristile platformu.

Foto: Europol

Šta je LeakBase?

LeakBase je bio svojevrsna digitalna pijaca za sajber kriminalce imajući u vidu da je na forumu bilo više od 142.000 registrovanih članova koji su razmenjivali ili prodavali ogromne količine ukradenih podataka, od lozinki i mejlova do kompletnog identiteta korisnika i baza podataka velikih kompanija. Na platformi je postojalo više od 215.000 poruka između članova, a u njenoj arhivi nalazile su se stotine miliona kompromitovanih naloga iz različitih napada.

U takvim zajednicama funkcioniše čitav ekosistem digitalnog kriminala gde iskusniji hakeri objavljuju baze podataka dobijene provalama u kompanije ili državne institucije, dok drugi korisnici kupuju te podatke kako bi ih dalje zloupotrebili, za krađu identiteta, finansijske prevare ili ucene. Forumi često nude i tutorijale, alate za hakovanje i posebne sekcije za trgovinu pristupima kompromitovanim sistemima.

Foto: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

BreachForums bio centralno mesto za objavljivanje i prodaju ukradenih baza podataka

Zatvaranje LeakBase-a samo je poslednji u nizu sličnih slučajeva jer je u proteklih nekoliko godina policija ugasila više velikih foruma ove vrste, ali se oni često vraćaju pod novim imenima ili sa novim administratorima. Jedan od najpoznatijih primera je BreachForums, forum pokrenut 2022. godine kao naslednik ranije ugašenog RaidForums-a. Ta platforma je brzo postala centralno mesto za objavljivanje i prodaju ukradenih baza podataka, uključujući informacije iz velikih proboja bezbednosti širom sveta.

BreachForums je imao stotine hiljada korisnika i bio je povezan sa objavljivanjem više od 14 milijardi zapisa ličnih podataka, što uključuje e-mail adrese, lozinke, brojeve telefona i druge osetljive informacije. Vlasnik foruma, tada devetnaestogodišnji američki haker, uhapšen je 2023. godine, ali je platforma kasnije više puta ponovo pokretana pod drugim upravama.

Foto: Shutterstock

Forumi često postaju meta rivalskih grupa

Ironično, početkom 2026. godine upravo je taj forum postao žrtva velikog curenja podataka. U javnost je dospela baza sa informacijama o oko 324.000 korisničkih naloga, uključujući korisnička imena, mejlove i IP adrese. Bezbednosni stručnjaci ocenili su da bi deo tih informacija mogao pomoći policiji u identifikaciji pojedinih članova kriminalne zajednice.

Ovakvi incidenti pokazuju koliko je nestabilan i rizičan svet sajber kriminala čak i za same hakere. Forumi koji služe za trgovinu ukradenim podacima često postaju meta rivalskih grupa, anonimnih “zviždača”, ali i policijskih operacija koje pokušavaju da infiltriraju zajednice i prikupe dokaze. Neki hakerski kolektivi su već najavili da će napustiti tradicionalne forume i preći na zatvorenije kanale komunikacije poput aplikacija za dopisivanje.

Foto: Shutterstock

Više niko nije van dometa

Stručnjaci za bezbednost smatraju da gašenje velikih foruma predstavlja važan udarac organizovanom sajber kriminalu, ali ne i njegovo potpuno suzbijanje.

Svaki put kada jedna platforma nestane, nova se ubrzo pojavi, često sa boljim sistemima anonimnosti i zaštite. Ipak, sve češće međunarodne policijske akcije pokazuju da ni najmračniji delovi interneta više nisu potpuno izvan dometa zakona.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.