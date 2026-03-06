Slušaj vest

Iranski Shahed-136 postao je simbol savremenih sukoba, koriste ga kako Teheran, tako i njegovi partneri poput Rusije u ratnim zonama. Iako na prvi pogled deluje jednostavno, ovaj dron omogućava izvođenje udara po ciljevima uz relativno niske troškove, što ga čini „kruzerom siromašnog čoveka“ u svetu vojnih tehnologija.

Njegova jednostavna konstrukcija i pristupačna proizvodnja omogućavaju lansiranje u velikim količinama, što ozbiljno opterećuje protivničke sisteme protivvazdušne odbrane. Dok sofisticirani protivvazdušni sistemi poput američkog „Patriot“ interceptor raketnog sistema koštaju milione dolara, jedan Shahed dron košta između 20.000 i 50.000 dolara.

Strategija masovnog napada

Ključ efektivnosti Shahed-136 leži u broju. Velike serije jeftinih dronova mogu preplaviti odbrambene sisteme i prisiliti protivnika da troši skupe resurse na uništavanje jeftinih meta. Ova taktika je omogućila Teheranu da nanese štetu američkim saveznicima u Zalivu, kao i da podrži Rusiju u napadima na Ukrajinu.

Masovna upotreba dronova smanjuje potrebu za složenim i skupim raketnim sistemima, a u ratu izdržljivosti predstavlja ekonomsku prednost. Svaki uništeni dron je relativno jeftin, dok odbrana troši neuporedivo više resursa.

Tehnologija koja može da se replicira

Shahed dron je dizajniran tako da bude modularan - može nositi izviđačku opremu, komunikacione uređaje ili eksplozivni teret. Njegov domet može da se kreće do 2.500 kilometara, a eksplozivna glava između 15 i 50 kilograma omogućava značajan udar, posebno kada se koristi u jatima.

Zbog svoje jednostavne konstrukcije, dizajn Shahed drona se lako kopira. SAD su nedavno razvile sopstvenu verziju drona, poznatu kao LUCAS, koja je zasnovana na iranskoj tehnologiji, čime se iranska inovacija sada koristi protiv same Iranske Republike.

Troškovni balans rata

Ekonomija je ključ strategije Shahed-136. Dok proizvodnja i lansiranje dronova ostaje jeftino, njihovo obaranje zahtevnim i skupim sistemima značajno troši resurse odbrane. Ova razlika u troškovima menja način ratovanja, jer ni najveći odbrambeni sistemi ne mogu izdržati dugoročno trošenje resursa protiv brojnih, jeftinih meta.

Analitičari ističu da ovakvi dronovi primoravaju protivnika da koristi skupe rakete ili letelice na relativno male ciljeve, stvarajući stratešku prednost za strane koje kontrolišu proizvodnju masovnih jeftinih bespilotnih sistema.

Savremena primena i izazovi odbrane

Shahed-136 je postao centralni deo iranske strategije u Zalivu i u sukobima širom sveta, a iskustva Ukrajine pokazuju da se mogu koristiti kombinacije jeftinijih protivdron sistema, vazdušne borbe i elektronskog ratovanja da bi se smanjila efektivnost dronova.

Međutim, Zalivske države još uvek nemaju dovoljno brze i masovne kapacitete za presretanje dronova, a razvoj i implementacija ovakvih sistema može potrajati godinama. Istovremeno, strateški efekat masovne upotrebe Shahed-136 dokazuje da jednostavni, ali brojni bespilotni sistemi menjaju pravila modernog ratovanja.

