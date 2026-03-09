Slušaj vest

Međunarodna policijska akcija rezultirala je gašenjem LeakBase-a, jednog od najvećih foruma za trgovinu ukradenim podacima i hakerskim alatima. Američko Ministarstvo pravde je saopštilo da je forum do decembra prošle godine imao više od 142.000 članova i preko 215.000 korisničkih poruka.

Sada domen leakbase[.]la prikazuje baner o zapleni, potvrđujući da je FBI preuzeo kontrolu nad forumom u okviru međunarodne istrage.

Foto: Shutterstock

Zaplenjeni podaci i dokazi

Policija je preuzela kompletan sadržaj sajta, uključujući korisničke naloge, poruke, podatke o plaćanju i IP logove. Ove informacije će služiti kao ključni dokaz u nastavku istraga.

LeakBase je služio kao tržište za hakovane baze podataka sa stotinama miliona kompromitovanih naloga i finansijskih podataka, uključujući brojeve kartica, bankovne informacije, korisnička imena i lozinke. Takvi podaci su često korišćeni za prevare i krađu identiteta.

Foto: Shutterstock

Funkcionisanje foruma i administratori

Forum je postojao od 2021. godine i bio je dostupan na običnom internetu. Administratori su zabranjivali objavljivanje baza iz Rusije, verovatno kako bi izbegli pažnju vlasti.

Glavni akter povezan sa LeakBase-om bio je poznat pod nadimcima Chucky, Chuckies i Sqlrip, koji je ranije delio velike kolekcije kompromitovanih baza podataka. Među administratorima su se pominjali i BloodyMery, OrderCheck i TSR.

Foto: Shutterstock

Globalna koordinacija operacije

Gašenje foruma sprovedeno je 3. i 4. marta 2026. godine u okviru operacije „Leak“, koja je obuhvatila SAD, Australiju, Belgiju, Poljsku, Portugaliju, Rumuniju, Španiju i Veliku Britaniju.

U koordinisanoj akciji izvršeni su pretresi, hapšenja i saslušanja, a policijske mere obuhvatile su oko 100 ciljanih akcija širom sveta, uključujući 37 najaktivnijih korisnika platforme.

Foto: Shutterstock

Stealer logovi i opasnost po korisnike

LeakBase je posebno bio poznat po prodaji stealer logova - arhiva podataka koje prikupljaju malveri i omogućavaju napadačima preuzimanje naloga ili finansijske prevare.

Ova praksa pokazuje koliko su korisnici interneta ranjivi kada ovi podaci završe u pogrešnim rukama, a akcija međunarodnih vlasti predstavlja snažan signal da digitalni kriminal neće biti tolerisan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.