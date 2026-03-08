Slušaj vest

Sve veći broj korisnika širom sveta žali se da gledanje videa na YouTube-u postaje sve teže zbog reklama koje se pojavljuju u najneočekivanijim trenucima.

Platforma u vlasništvu Google-a poslednjih godina intenzivno eksperimentiše sa novim načinima prikazivanja oglasa, a neki od tih testova već su izazvali burne reakcije među gledaocima koji tvrde da reklame postaju previše agresivne.

Foto: Shutterstock

Javio se neobičan bag

Jedan od najnovijih problema koji je privukao pažnju korisnika zapravo je neobičan bag u mobilnoj aplikaciji YouTube-a zbog kog se pojavljuju oglasi koje nije moguće zatvoriti.

Reklame se prikazuju u uglu ekrana tokom gledanja videa i ostaju vidljive čak i kada korisnik pokuša da pritisne dugme za zatvaranje. U nekim slučajevima nestanu tek posle tridesetak sekundi, dok ponekad ostaju na ekranu sve dok se video ne zatvori ili aplikacija ponovo pokrene. Zanimljivo je da ovaj problem uglavnom pogađa korisnike besplatne verzije platforme, dok pretplatnici YouTube Premiuma navodno ne nailaze na isti problem.

Foto: Shutterstock

Sve veći broj reklama za gledaoce

YouTube se u velikoj meri finansira upravo kroz oglase, a taj prihod se deli sa kreatorima sadržaja, međutim, platforma stalno traži nove načine da poveća zaradu od oglašavanja, što često znači i sve veći broj reklama za gledaoce. U nekim ranijim testovima kompanija je čak eksperimentisala sa nizovima od više uzastopnih oglasa koji se ne mogu preskočiti, kako bi procenila koliko reklama korisnici mogu da izdrže pre nego što odustanu od gledanja.

Pored toga, YouTube već nekoliko godina razvija i nove formate oglasa koji se pojavljuju u trenucima kada korisnici najmanje očekuju. Jedan od takvih eksperimenata su takozvane „pause reklame“ koje se prikazuju kada korisnik pauzira video i kada se umesto praznog ekrana, sa strane pojavljuje baner sa reklamom koji ostaje vidljiv dok se reprodukcija ne nastavi. Ovaj format se najpre testirao među pojedinim oglašivačima, a kasnije je proširen jer je, prema navodima kompanije, pokazao dobre rezultate kod brendova.

Foto: Shutterstock

Umešala se i politika

Mnogi korisnici smatraju da takvi eksperimenti samo dodatno opterećuju iskustvo gledanja i pretvaraju YouTube u nešto što sve više podseća na klasičnu televiziju, sa čestim prekidima i reklamnim blokovima.

Istovremeno, rasprava o oglasima na YouTube-u dobija i političku dimenziju jer u pojedinim državama vlasti pokušavaju da ograniče koliko reklame mogu da traju. Tako je početkom 2026. godine u Vijetnamu uvedeno pravilo prema kome nepreskočive reklame na platformama poput YouTube-a ne smeju trajati duže od pet sekundi, upravo zbog pritužbi korisnika da su oglasi postali predugi i naporni.

Foto: Shutterstock

Šta predviđaju analitičari

Sve to pokazuje koliko je ravnoteža između oglasa i korisničkog iskustva postala delikatna tema. Sa jedne strane, reklame omogućavaju da platforma ostane besplatna i da kreatori zarađuju od svojih videa. Sa druge strane, ako oglasa bude previše, postoji rizik da će publika početi da traži alternativne platforme ili načine da ih blokira.

Zbog toga mnogi analitičari veruju da će YouTube nastaviti da eksperimentiše sa novim formatima reklama, pokušavajući da pronađe model koji donosi zaradu, ali ne tera gledaoce da odustanu od gledanja. Do tada, čini se da će korisnici morati da imaju sve više strpljenja dok čekaju da se reklame završe ili da razmisle o plaćenoj verziji platforme bez oglasa.

