WhatsApp razvija novu opcionu pretplatu koja bi korisnicima donela dodatne funkcije uz mesečnu naknadu, što znači da osnovna verzija aplikacije i dalje ostaje besplatna, ali će oni koji žele nešto više moći da plate mali iznos kako bi dobili ekskluzivne opcije.

Drugim rečima, WhatsApp ne planira da naplati slanje poruka ili pozive, to ostaje isto kao i do sada, ali bi premium korisnici mogli da otključaju dodatne mogućnosti i personalizaciju aplikacije.

Foto: Shutterstock

Novi pretplatnički paket WhatsApp Plus

Jedna od stvari o kojoj se najviše govori jeste takozvani WhatsApp Plus, pretplatnički paket koji se trenutno testira u beta verzijama aplikacije. Prema informacijama koje su otkrivene u kodu aplikacije, pretplatnici bi mogli da menjaju teme, boje interfejsa, pa čak i izgled same ikone aplikacije na telefonu.

Uz to se pominju i posebni zvuci obaveštenja, dodatne nalepnice i druge opcije koje bi aplikaciju učinile personalizovanijom nego ikada ranije.

Foto: Shutterstock

Šta još donosi premium verzija

Takođe, tu su i funkcionalne promene, na primer, trenutno je moguće zakačiti samo nekoliko važnih razgovora na vrh liste, ali premium verzija bi mogla da omogući mnogo više takvih pinovanih četova, što bi posebno obradovalo korisnike koji svakodnevno komuniciraju sa velikim brojem ljudi.

Ovo nije jedini način na koji WhatsApp pokušava da zaradi. Kompanija Meta već neko vreme razvija i druge modele monetizacije, poput pretplata na kanale, gde kreatori sadržaja ili organizacije mogu da nude ekskluzivne objave svojim pratiocima uz mesečnu naknadu. Tako bi korisnici mogli da prate omiljene brendove, medije ili influensere i da za malu pretplatu dobiju dodatne informacije, sadržaje ili ekskluzivne objave koje nisu dostupne svima.

Foto: Shutterstock

Hoće li WhatsApp morati da se plaća?

Zanimljivo je da se WhatsApp na neki način vraća sopstvenim korenima tj. mnogi zaboravljaju da je aplikacija u samim počecima zapravo bila plaćena i korisnici su morali da plate malu godišnju naknadu da bi je koristili. Kasnije je, nakon što je kompaniju kupila Meta, aplikacija postala potpuno besplatna i finansirala se indirektno kroz druge servise i poslovne alate. Sada se čini da kompanija ponovo traži načine da zaradi od svoje ogromne baze korisnika, ali bez narušavanja osnovnog iskustva slanja poruka.

Naravno, mnogi korisnici odmah su se zapitali da li će WhatsApp jednog dana morati da se plaća? Prema svim dosadašnjim informacijama neće, privatni razgovori, pozivi i osnovne funkcije trebalo bi da ostanu besplatni, dok će se naplaćivati samo dodatne opcije za one koji žele više od aplikacije.

