Dok većina građana razmišlja o poklonima, porukama pažnje i lepim gestovima, internet prevaranti upravo tada „trljaju ruke“ imajući u vidu da praznična atmosfera često znači i manje opreza, više kupovine na brzinu i veće poverenje u razne ponude koje kruže društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje.

Upravo zbog toga sajber kriminalci pažljivo prate kalendar i koriste svaki veći datum od Nove godine i Dana zaljubljenih do Osmog marta kako bi plasirali svoje lažne akcije, nagradne igre i nepostojeće popuste.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Lažne online prodavnice sa fotografijama raskošnih buketa i poklon paketa

Internet prevare povezane na Dan žena poslednjih godina postaju sve češće i sofisticiranije, prevaranti se trude da njihove ponude izgledaju što uverljivije, te prave lažne internet prodavnice sa fotografijama raskošnih buketa i poklon paketa, kreiraju reklame koje podsećaju na oglase poznatih brendova, pa čak i šalju poruke koje deluju kao da dolaze od popularnih kompanija ili kurirskih službi.

U takvoj situaciji mnogi korisnici lako mogu da pomisle da su pronašli savršenu priliku za kupovinu poklona, a tek kasnije shvate da su zapravo naseli na dobro osmišljenu prevaru.

Foto: Shutterstock

Lažne nagradne igre i prevare putem aplikacija za dopisivanje

Jedna od čestih taktika su i lažne nagradne igre. Poruke koje kruže internetom često obećavaju besplatno cveće, vaučere za kupovinu ili poklon kartice povodom Dana žena. Korisnik treba samo da klikne na link, unese svoje podatke i navodno potvrdi adresu za dostavu poklona. U stvarnosti, ti podaci završavaju kod prevaranata koji ih kasnije mogu iskoristiti za krađu identiteta ili pristup drugim nalozima.

Posebno su popularne prevare putem aplikacija za dopisivanje. Poruke koje izgledaju kao da dolaze od prijatelja ili poznatih brendova često sadrže linkove sa porukama poput: „Osvoji besplatan buket za Osmi mart“ ili „Specijalna ponuda samo danas“. Kada korisnik klikne na takav link, može završiti na lažnom sajtu ili čak preuzeti zlonamerni softver koji prikuplja podatke sa telefona.

Foto: Shutterstock

Prevara koja kruži Srbijom za 8. Mart

U Srbiji se poslednjih godina oko Osmog marta pojavila jedna veoma rasprostranjena internet prevara koja se širila preko društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje. U pitanju su bile lažne nagradne igre u kojima se navodno poklanjaju buketi cveća ili vaučeri za kupovinu povodom Dana žena.

Prevara je obično počinjala porukom ili objavom koja je izgledala kao promocija poznate cvećare ili velikog trgovinskog lanca. U poruci je pisalo da kompanija povodom Osmog marta poklanja ograničen broj buketa ili poklon kartica, a da bi korisnik učestvovao u nagradnoj igri potrebno je samo da klikne na link i odgovori na nekoliko jednostavnih pitanja. Sve je delovalo veoma uverljivo, stranica je imala fotografije lepih buketa, logotipe poznatih brendova i čak lažne komentare navodnih dobitnika koji su već „preuzeli poklon“.

Foto: Shutterstock

Proveravajte sajtove

Kada bi korisnik kliknuo na link, otvorila bi se stranica koja podseća na pravu internet prodavnicu ili promociju. Posle nekoliko pitanja, sistem bi čestitao korisniku i obavestio ga da je osvojio nagradu. Međutim, da bi navodno dobio buket ili vaučer, trebalo je da unese lične podatke ili plati malu naknadu za dostavu. Upravo tu se krije suština prevare jer nakon što bi korisnik uneo podatke kartice ili uplatio simboličan iznos, nagrada naravno nikada ne bi stigla.

Stručnjaci za bezbednost na internetu zato upozoravaju da je najvažnije zadržati zdravu dozu sumnje. Ako ponuda deluje predobro da bi bila istinita, velike su šanse da zapravo i nije istinita. Provera sajta, čitanje komentara drugih korisnika i kupovina samo na poznatim platformama mogu sprečiti mnoge probleme.

