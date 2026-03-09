Slušaj vest

Indonezijska vlada planira da od kraja meseca ograniči pristup društvenim mrežama za korisnike mlađe od 16 godina. Novi pravilnik Ministarstva komunikacija i digitalnih tehnologija predviđa da platforme deaktiviraju naloge koji spadaju u kategoriju „visokog rizika“ za ovu starosnu grupu.

Među identifikovanim platformama su TikTok, Instagram, YouTube i Roblox. Cilj ove mere je da se zaštite deca i tinejdžeri od potencijalno štetnog sadržaja, uključujući nasilje, eksplicitni materijal i opasne interakcije na mreži.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

YouTube i TikTok reaguju na regulativu

YouTube je saopštio da pregledava novi pravilnik kako bi osigurao da roditelji zadrže kontrolu nad pristupom dece, a istovremeno omogućio učenicima pristup obrazovnim sadržajima. „Nastavićemo konstruktivan dijalog sa vladom i posvećeni smo zaštiti mladih u digitalnom svetu, a ne njihovom izolovanju od njega“, rekao je portparol platforme.

TikTok takođe sarađuje sa ministarstvom kako bi bolje razumeo sve odredbe regulative. Platforma napominje da nalozi tinejdžera već imaju više od 50 unapred podešenih bezbednosnih, privatnosnih i sigurnosnih funkcija koje pomažu zaštiti korisnika.

Foto: Shutterstock

Blokada stupa na snagu 28. marta

Prema izjavi Meutye Hafid, indonežanske ministarke komunikacija i digitalnih tehnologija, deaktivacija naloga za decu mlađu od 16 godina biće primenjena od 28. marta.

Ovo nije prvi put da vlade pokušavaju da ograniče pristup dece društvenim mrežama. Slične mere uvedene su u Australiji i nekim evropskim zemljama, kako bi se smanjili rizici po mentalno zdravlje i bezbednost mladih korisnika.

Sve više se govori o zabrani mobilnih telefona u školama Foto: Shutterstock

Meta upozorava na potencijalne rizike

Pre objavljivanja pravilnika, kompanija Meta, vlasnik Instagram i Facebook platformi, upozorila je da zabrane mogu da gurnu tinejdžere ka manje bezbednim, neregulisanim sajtovima ili nalozima koji zaobilaze zaštite.

Meta je naglasila da njihovi Teen nalozi već imaju podrazumevane bezbednosne mehanizme i kontrole, koje pomažu da se deca zaštite od neprimerenog sadržaja, ali da zabrane moraju biti pažljivo primenjene kako bi imale željeni efekat.

Foto: Shutterstock

Zašto je ovo globalni trend

Rastuće zabrinutosti zbog mentalnog zdravlja i bezbednosti dece na mreži pokrenule su brojne vlade da preispitaju pristup tinejdžera društvenim mrežama. Regulative poput indonežanske i australijske ciljaju smanjenje rizika od zavisnosti, uznemiravanja i izloženosti štetnom sadržaju.

Stručnjaci savetuju balans između zaštite mladih i omogućavanja pristupa edukativnim i korisnim sadržajima, jer potpuno blokiranje može imati suprotan efekat i gurnuti decu ka neregulisanim platformama.

