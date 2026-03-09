Slušaj vest

Aureus Greenway Holdings, kompanija za golf klubove koju podržavaju Eric i Donald Tramp Jr., najavila je planirano spajanje sa kompanijom Powerus. Cilj transakcije je javno uvođenje Powerus-a na tržište, čime bi se obezbedilo dalje finansiranje i širenje u sektoru dronova.

Ovo je najnoviji potez braće Tramp u oblasti dron tehnologije, nakon prošlomesečnog dogovora između izraelske kompanije XTEND i američke JFB Construction Holdings vrednog 1,5 milijardi dolara.

Dronovi - ključni za vojnu i civilnu upotrebu

Dronovi su postali prioritet za američko Ministarstvo odbrane, a široko se koriste i u konfliktima poput ukrajinskog, gde gusti sistemi protivvazdušne odbrane ograničavaju upotrebu klasičnih aviona.

Rastuće interesovanje za dronove privlači i značajna ulaganja iz Silikonske doline u startape fokusirane na vojne i industrijske AI sisteme, povećavajući vrednosti američkih kompanija poput Anduril Industries i Shield AI.

Powerus i njegove sposobnosti

Powerus, osnovan 2025. godine od strane Andrew-a Foxa, proizvodi dronove sa velikim nosivim kapacitetom, sposobne da prenose industrijske terete do 675 kg. Pored toga, kompanija nudi usluge transformacije postojećih brodova u daljinski upravljane ili potpuno autonomne plovila.

Andrew Fox će prema planu preuzeti funkciju izvršnog direktora i predsednika u spojenoj kompaniji, što je potvrđeno u dokumentima Aureus-a predatima Komisiji za hartije od vrednosti (SEC).

Finansijski aspekti spajanja

Aureus je angažovao Dominari Securities kako bi prikupio oko 9 miliona dolara za finansiranje spajanja. Kompanija ima podršku braće Tramp, koji poseduju približno 6% akcija svaki.

U slučaju da transakcija ne bude završena do kraja 2026. godine, obe strane imaju pravo da je raskinu, navodi Aureus u objavljenim dokumentima.

Zašto je ovo važno za tržište dronova

Spajanje pokazuje rastući interes privatnog kapitala u sektoru dronova i autonomnih sistema. Dronovi postaju ne samo vojni alat, već i sve važniji za industrijske, logističke i infrastrukturne projekte, od isporuke tereta do autonomnog nadzora.

Investicije ovakvog tipa omogućavaju brži razvoj tehnologije, povećavaju konkurenciju na tržištu i doprinose širenju američkog uticaja u sektoru visokih tehnologija, posebno u kombinaciji vojnih i civilnih aplikacija.

