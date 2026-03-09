Slušaj vest

Kineski tehnološki gigant Xiaomi napravio je novi korak u automatizaciji proizvodnje. U svojoj fabrici električnih automobila u Pekingu kompanija je testirala humanoidne robote koji pomažu u sklapanju vozila na proizvodnoj liniji.

Prema rečima predsednika kompanije Lu Weibing, testovi su pokazali da roboti mogu da obave veliki deo zadataka u realnim uslovima fabrike, što bi u budućnosti moglo značajno da promeni način proizvodnje automobila.

Foto: Shutterstock

Prvi put na proizvodnoj liniji

Tokom probnog rada dva humanoidna robota postavljena su na različitim pozicijama duž proizvodne trake, gde su obavljala precizne zadatke poput postavljanja šrafova na šasiju vozila.

Na promotivnom snimku koji je objavila kompanija vidi se kako roboti pažljivo manipulišu delovima automobila koristeći mehaničke ruke, pokušavajući da repliciraju pokrete koje obično obavljaju ljudski radnici.

Automobil na svakih 76 sekundi

Jedan od najvećih izazova bio je tempo proizvodnje u fabrici. U Xiaomi pogonu novi automobil silazi sa proizvodne trake svakih 76 sekundi, što zahteva izuzetnu preciznost i brzinu.

Prema rečima Lu Weibinga, roboti su uspeli da prate taj tempo tokom testiranja, što predstavlja važan korak ka njihovoj budućoj primeni u industriji.

Foto: Shutterstock

Za sada imaju ulogu „stažista“

Iako su rezultati testiranja ohrabrujući, Xiaomi naglašava da roboti trenutno nemaju punu ulogu u proizvodnji. U kompaniji ih za sada posmatraju kao svojevrsne „pripravnike“ na proizvodnoj liniji.

Drugim rečima, testovi služe kako bi se proverilo koliko su roboti pouzdani i da li mogu dugoročno da obavljaju složene zadatke u fabrici. Kina je već sada zemlja sa najvećim brojem industrijskih robota na svetu, a kompanije sve više ulažu u automatizaciju proizvodnje.

Uvođenje humanoidnih robota predstavlja sledeći korak u toj strategiji, jer takve mašine mogu da rade u okruženju koje je prvobitno dizajnirano za ljude, bez potrebe za velikim promenama u fabrikama.

Foto: Shutterstock

Počinje trka za robote koji rade kao ljudi

Xiaomi nije jedina kompanija koja testira humanoidne robote u industriji. Britanska kompanija Humanoid nedavno je sprovela sličan eksperiment sa robotima koji obavljaju logističke zadatke u skladištima.

Ipak, Xiaomi testira potpuno dvonožne robote koji se kreću poput ljudi, što bi u budućnosti moglo omogućiti njihovu širu primenu u fabrikama širom sveta.

