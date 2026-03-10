Slušaj vest

Više od 1,5 miliona korisnika odlučilo je da ugasi nalog na platformi ChatGPT nakon kontroverzi vezanih za saradnju kompanije OpenAI sa američkim vojnim strukturama i spornih donacija. Ovaj talas nezadovoljstva doveo je do toga da mnogi korisnici počnu da traže alternativne AI servise.

Jedna od najčešćih opcija za prelazak postao je četbot Claude, koji razvija kompanija Anthropic. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pre brisanja naloga treba preduzeti nekoliko važnih koraka kako bi se izbegao gubitak važnih podataka i istorije razgovora.

Foto: Shutterstock

Razlog masovnog napuštanja

Glavni razlog za nezadovoljstvo korisnika je odluka kompanije OpenAI da dozvoli korišćenje svojih AI modela u projektima američkog Ministarstva odbrane. Deo korisnika smatra da takva saradnja otvara pitanja etike i privatnosti.

Zbog toga je konkurentski AI servis Claude poslednjih dana zabeležio nagli rast popularnosti i u jednom trenutku dospeo na vrh liste najpreuzimanijih aplikacija u prodavnici aplikacija.

Foto: Shutterstock

Prvi korak pre brisanja naloga

Ako planirate da ugasite nalog na ChatGPT-u, prvi i najvažniji korak je da zatražite kompletan izvoz podataka. Platforma omogućava korisnicima da preuzmu celu istoriju razgovora, ali je potrebno određeno vreme da sistem pripremi fajlove.

Da biste pokrenuli ovaj proces, potrebno je da u podešavanjima profila otvorite sekciju Data Controls i izaberete opciju Export Data. Tek nakon toga bi trebalo razmišljati o trajnom gašenju naloga.

Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Šta se dešava nakon brisanja

Prema pravilima kompanije OpenAI, proces trajnog uklanjanja naloga može da traje do 30 dana. Tokom tog perioda platforma uklanja većinu korisničkih podataka iz svojih sistema.

Ipak, određene informacije mogu ostati sačuvane duže vreme zbog zakonskih obaveza ili bezbednosnih procedura. Zbog toga se preporučuje da korisnici pre brisanja naloga ručno uklone osetljive razgovore iz istorije.

Foto: Shutterstock

Kako sačuvati svoju AI memoriju

Korisnici koji prelaze na druge AI platforme ne moraju da počinju od nule. Moguće je izvući ključne informacije koje je ChatGPT naučio o vašem načinu rada, interesovanjima i stilu komunikacije.

Jedan od načina je da zatražite od četbota da napravi listu vaših preferencija, stilova pisanja i važnih instrukcija koje ste ranije koristili.

ChatGPT Foto: Shutterstock

Pametan prelazak na novi AI servis

Kada dobijete listu svojih preferencija i navika, najbolje je da ih pregledate i uklonite zastarele ili nepotrebne informacije. Tako ćete dobiti čist i jasan skup podataka koji opisuje vaš način rada.

Te informacije zatim možete uneti u novi AI sistem, poput Claude-a, kako bi odmah preuzeo vaš stil komunikacije i način razmišljanja, čime se izbegava dug proces ponovnog „obučavanja“ veštačke inteligencije.

