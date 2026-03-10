Slušaj vest

Amazon je zatražio od Američke federalne komisije za komunikacije (FCC) da odbije ambiciozni plan SpaceX-a o lansiranju do milion satelita u Zemljinu orbitu. Projekat Amazon-ovog satelitskog sistema Leo direktno je rival Starlink-u, a kompanija tvrdi da Maskov plan nije realan.

Ilon Mask planira da mrežu satelita koristi za orbitalne data centre koji bi obrađivali AI zadatke koristeći sunčevu energiju, umesto resursa na Zemlji. Amazon, međutim, projekt naziva "praznim obećanjem" i "marketinškim trikom".

Problem - milion satelita i realnost

Amazon ističe da bi lansiranje milion satelita trenutnim tempom trajalo više od 220 godina. Sa životnim vekom satelita od pet godina, Mask bi morao da zameni 200.000 satelita godišnje - što je 44 puta više od rekordne 2025. godine.

Kompanija upozorava da bi odobrenje ovog plana primoralo druge operatore da planiraju rute oko konstelacije koja možda nikada neće ni postojati, što SpaceX-u daje prednost u rezervaciji svemirskog prostora.

Starship i vizija fabrike na Mesecu

Mask računa na svoju raketu Starship i viziju fabrike na Mesecu koja bi proizvodila AI satelite. Sateliti bi se zatim pomoću specijalnog "mass driver" sistema katapultirali u svemir.

Ipak, kritičari smatraju da je plan daleko od praktičnog. Amazon, astronomska društva i kompanije poput Viasata ističu da bi milion satelita mogao stvoriti ogroman svemirski otpad i ugroziti druge misije.

Protesti astronoma i javnosti

Više od 1.200 astronoma i građana poslalo je komentare FCC-u. Jedan od komentatora je upozorio: "Ne stavljajte pečat na scenario iz Simpsonovih", aludirajući na animiranu seriju.

Američko astronomsko društvo i Viasat pridružili su se protestu, naglašavajući rizike po naučne opservatorije i buduće misije u svemiru. Prijetnja kolizijama i svemirskim otpadom predstavlja ozbiljnu zabrinutost.

Odluka je u rukama FCC-a

Sada odluka leži na FCC-u, koji mora da proceni Maskovu viziju i upozorenja stručnjaka. Odabir između inovacije i sigurnosti svemira postaje centralno pitanje za regulatora.

Amazon i kritičari tvrde da bi nepromišljeno odobravanje miliona satelita moglo stvoriti neprobojan prsten svemirskog otpada, dok SpaceX tvrdi da njegova vizija donosi revoluciju u svemirskoj industriji.

