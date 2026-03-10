Slušaj vest

Popularna aplikacija za razmenu poruka WhatsApp mogla bi uskoro da dobije novu opciju - premium pretplatu koja bi korisnicima omogućila dodatne mogućnosti personalizacije. Prema dostupnim informacijama, plan uključuje nove ikone aplikacije, teme i opcije za promenu boja interfejsa, što bi korisnicima omogućilo da izgled aplikacije prilagode sopstvenim preferencijama.

Zanimljivo je da je WhatsApp u svojim počecima bio plaćena aplikacija, pre nego što je postao potpuno besplatan za sve korisnike. Za ljude koji ga svakodnevno koriste i za privatnu i za poslovnu komunikaciju, nove funkcije bi mogle dodatno da unaprede iskustvo dopisivanja i organizaciju razgovora.

Redizajn čet interfejsa

Kompanija koja stoji iza aplikacije, Meta Platforms, navodno već testira redizajnirani izgled četa zajedno sa novim funkcijama. Ove promene se trenutno uvode za ograničen broj beta testera na uređajima sa operativnim sistemima Android i iOS.

Među najprimetnijim novinama su modernije čet poruke sa zaobljenijim ivicama, koje zamenjuju stariji, oštriji dizajn. Cilj ovih promena je da razgovori izgledaju vizuelno čistije i preglednije, uz suptilne dizajnerske izmene koje čine aplikaciju modernijom.

Velika vizuelna unapređenja

Novi dizajn ne odnosi se samo na tekstualne poruke. Fotografije i video zapisi mogli bi da se prikazuju na drugačiji način - kao zasebni „baloni“ unutar razgovora, umesto da budu smešteni u klasične okvire poruka.

Takav prikaz bi trebalo da doprinese boljoj preglednosti medijskog sadržaja u razgovorima. Korisnici bi na taj način lakše mogli da uoče i izdvoje fotografije ili video zapise unutar dužih konverzacija.

Više opcija za organizaciju razgovora

Jedna od funkcija koja bi mogla da bude unapređena jeste broj zakačenih (pinned) razgovora. Trenutno korisnici mogu da zadrže najviše tri četa na vrhu liste, ali novi plan bi mogao da poveća taj limit čak na 20.

Pored toga, očekuju se i nove melodije zvona za pozive unutar aplikacije, kao i poboljšane opcije pretrage. U planu su i dodatne funkcije vezane za stikere, kao i mogućnost da korisnici vide status objave brojeva sa kojima su nedavno komunicirali, čak i ako nisu sačuvani u kontakt listi - ali uz ograničenu vidljivost.

Pretplate postaju standard

Uvođenje premium pretplate uklapa se u širi trend monetizacije digitalnih servisa. Mnoge platforme poslednjih godina prelaze na modele zasnovane na pretplati kako bi obezbedile dodatne izvore prihoda.

Ako ova opcija zaista bude pokrenuta, premium verzija WhatsAppa mogla bi da donese novi prihod kompaniji Meta, dok bi osnovna verzija aplikacije ostala besplatna za većinu korisnika. Za sada, međutim, nema zvaničnih informacija o ceni pretplate niti o tačnom datumu njenog lansiranja.

