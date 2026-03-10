Slušaj vest

Kompanija BYD predstavila je novu generaciju svojih Blade baterija, sa fokusom na ekstremno brzo punjenje. Nova Blade 2.0 baterija omogućava punjenje od 10 do 70 posto za samo pet minuta, što je značajan napredak u odnosu na prethodnu generaciju.

Baterije su već u proizvodnji i ugrađuju se u modele Denza Z9 GT i BYD Great Tang, dok prosečno vreme punjenja od 10% do 97% iznosi devet minuta kada se koristi najnovija BYD megavatna stanica.

Foto: Shutterstock

Brzina punjenja i otpornost na hladnoću

Blade 2.0baterija zadržava visoke performanse čak i pri niskim temperaturama. Na -30°C punjenje traje samo tri minuta duže nego na sobnoj temperaturi, što pokazuje izuzetnu otpornost na hladnoću.

Osim brzine, nova generacija baterija ispunjava strožije bezbednosne standarde i nudi veću gustinu skladištenja energije, što doprinosi većoj efikasnosti i sigurnosti električnih vozila.

Foto: BYD

Novi rekorder dometa: Denza Z9 GT

Redizajnirani Denza Z9 GT sa Blade 2.0 baterijom može preći čak 1.036 kilometara s jednim punjenjem, čime se svrstava među električne automobile s najvećim dometom na svetu.

Iako zvanična vrednost kapaciteta baterije još nije objavljena, nezvanične informacije ukazuju na 122,5 kWh, što dodatno potvrđuje impresivne performanse ovog EV modela.

Foto: BYD

Revolucija u punjenju

BYD je takođe predstavio novu stanica za punjenje sa optimizovanim dizajnom kablova i nosača, sposobnu da isporuči struju do 1.500 kW. Ova infrastruktura omogućava da punjenje velikih kapaciteta bude gotovo trenutno.

Kompanija planira da do kraja godine izgradi mrežu od oko 20.000 ovakvih stanica širom Kine, tako da će gotovo svaki vlasnik električnog vozila imati stanicu u prečniku od 5 kilometara.

Foto: BYD

Domet preko 1.000 kilometara

Specijalno izdanje premium limuzine Yangwang U7, sa četiri električna motora, takođe će koristiti Blade 2.0 baterije i očekuje se da će premašiti domet od 1.000 kilometara.

Ovaj potez potvrđuje ambicije BYD-a da postane lider u segmentu dugodometnih električnih vozila, nudeći inovacije kako u baterijama, tako i u infrastrukturi za punjenje.

