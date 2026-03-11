Slušaj vest

Jevgenij Pticin, 43-godišnji državljanin Rusije, priznao je krivicu u SAD za učešće u međunarodnoj operaciji Phobos ransomware. Optužbe ga terete za internet prevaru i koordinaciju napada na više od 1.000 organizacija širom sveta, uključujući javne institucije i privatne kompanije.

Pticin je uhapšen u Južnoj Koreji 2024. godine, a zatim izručen SAD. Prema američkom zakonu, mogao bi da bude osuđen na kaznu zatvora do 20 godina, dok je izricanje presude zakazano za sredinu jula.

Foto: Shutterstock

Napad na katastar Srbije

Phobos ransomware bio je korišćen i u napadu na Republički geodetski zavod 2022. godine. Procene tužilaštva pokazuju da je mreža kriminalaca od ovih operacija zaradila više od 16 miliona dolara u otkupninama.

Ransomware je funkcionisao po modelu RaaS (ransomware-as-a-service), gde su Pticin i saradnici prodavali pristup malveru drugim kriminalcima koji su sprovodili napade i primali plaćanja od žrtava.

Foto: Shutterstock

Kako je funkcionisao Phobos

Pticin je pomagao u upravljanju Phobos platformom, uključujući promociju i koordinaciju napada. Svaki incident imao je jedinstveni identifikator, dok su transakcije bile izvršavane pomoću kripto novčanika pod njegovom kontrolom.

Saradnici su nakon uspešnih napada plaćali administratore za ključeve za dešifrovanje, a prikupljena sredstva su se konsolidovala u novčanicima pod kontrolom Pticina, uz određeni deo koji su uzimali drugi administratori mreže.

Foto: Shutterstock

Međunarodna istraga i hapšenja

Pticinovo priznanje dolazi nakon šire međunarodne operacije, poznate kao Aether, usmerene na razbijanje Phobos mreže. Ranije ove godine američke vlasti su podigle optužnice i protiv još dvojice ruskih državljana.

U Poljskoj je uhapšen 47-godišnji osumnjičeni koji je podržavao operaciju. Tokom pretresa zaplenjeni su elektronski uređaji sa finansijskim podacima, pristupima serverima i dokazima o šifrovanoj komunikaciji sa članovima Phobos grupe.

Foto: Shutterstock

Europol i borba protiv ransomware-a

Operacija Aether deo je međunarodne akcije koju podržava Europol, sa ciljem uništavanja ransomware mreža i njihovih pomagača.

Hapšenja i priznanja krivice šalju jasnu poruku da su ovakve kriminalne mreže pod stalnim nadzorom, a međunarodna saradnja postaje ključna u borbi protiv sajber-kriminala.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.