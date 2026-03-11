Slušaj vest

Poslednji događaji ukazuju na značajno zaoštravanje ruske sajber strategije, posebno u kontekstu Ukrajine i njenih saveznika. Krajem decembra 2025. godine, Poljska je pretrpela ciljani sajber napad koji je ometao rad solarne energetske mreže. Ovaj incident pokazuje pomak u taktici - Rusija sve više koristi sofisticirana sajber oružja ne samo protiv ukrajinskih odbrambenih sistema, već i kritične infrastrukture zapadnih država.

Napadi ovog tipa podižu ozbiljna pitanja o bezbednosti energetskih i industrijskih mreža širom Evrope, dok države pojačavaju pripreme i sisteme zaštite.

Foto: Shutterstock

Sajber napad na Poljsku

Tokom oštre zime, operateri u PSE, nacionalnoj elektrodistribuciji Poljske, prijavili su istovremene prekide u radu više solarnih elektrana. Marcin Dudek, šef CERT Polska, naveo je da su operateri inicijalno mislili da su u pitanju tehnički kvarovi, ali detaljnijom analizom otkriven je koordinisan sajber napad.

Incident je označio prvu destruktivnu akciju protiv infrastrukture povezanu sa operacijama koje su ranije bile fokusirane isključivo na špijunažu.

Foto: Shutterstock

Identifikacija napadača: Center 16

Napad je povezan sa jedinicom ruskog Federalnog sigurnosnog biroa (FSB), poznatom kao Center 16. Ova jedinica je potomak KGB-a i decenijama je aktivna u špijunaži. Center 16 je sada prepoznat kao ozbiljna pretnja globalnim kritičnim infrastrukturama.

Raniji napadi povezani sa njom uglavnom su ciljali krađu informacija, dok je ovaj incident pokazao prelazak na direktno sabotiranje industrijskih sistema.

Foto: Shutterstock

Mogućnosti i ciljevi Center 16

Center 16 se specijalizovao za operativnu tehnologiju (OT), omogućavajući manipulaciju fizičkim sistemima u realnom svetu. Prema John Hultquistu iz Google Clouda, jedinica je uspešno infiltrirala:

Nuklearne objekte

Naftnu i gasnu industriju

Aerodrome

Ova sposobnost ukazuje na potencijalno šire napade na globalne kritične infrastrukture, što izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu sigurnosti.

Foto: Shutterstock

Uticaj na evropsku bezbednost

Motivacija ovih napada deluje strateški - priprema za moguće buduće konflikte i veće destruktivne akcije. Evropa ubrzano jača svoje sajber odbrambene kapacitete, dok se fokus FSB-a na industrijske sisteme smatra značajnim pomakom u taktikama sajber ratovanja.

Aktivacija Center 16 u ovom incidentu predstavlja ključni trenutak u ruskoj sajber kampanji, ukazujući na rastuću spremnost na agresivne operacije protiv zapadnih zemalja.

