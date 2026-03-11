Slušaj vest

Društvena mreža Instagram, koja posluje u okviru kompanije Meta Platforms, najavila je novu bezbednosnu funkciju usmerenu na zaštitu tinejdžera. Prema navodima američkih medija, roditelji će ubuduće dobijati upozorenja ako njihova deca koriste aplikaciju za pretragu sadržaja koji se odnosi na samoubistvo ili samopovređivanje.

Ova promena predstavlja deo šire strategije kompanije da unapredi sigurnosne mehanizme na platformi. Poslednjih godina sve više se vodi javna rasprava o tome kakav uticaj društvene mreže imaju na mentalno zdravlje mladih korisnika.

Kako će roditelji dobijati obaveštenja

Prema planu kompanije Meta, nova funkcija počinje da se uvodi već naredne nedelje. Roditelji koji koriste Instagramov alat za roditeljski nadzor dobiće obaveštenje ako njihov tinejdžer u kratkom vremenskom periodu više puta pretražuje izraze povezane sa suicidom ili samopovređivanjem.

Obaveštenja će roditeljima stizati putem imejla, SMS poruke ili aplikacije WhatsApp. Uz upozorenje, biće im ponuđene i smernice koje mogu pomoći u vođenju osetljivih razgovora o mentalnom zdravlju sa decom.

Politika prema osetljivim pretragama

Kompanija Meta navodi da većina tinejdžera uopšte ne pokušava da traži sadržaj vezan za samoubistvo ili samopovređivanje na Instagramu. Ipak, kada se takve pretrage pojave, platforma ima pravilo da ih blokira.

Umesto spornih rezultata, korisnici se preusmeravaju ka resursima za pomoć, uključujući informativne stranice i telefonske linije za podršku. Cilj je da se mladim korisnicima ponudi pomoć i relevantne informacije, a ne štetan sadržaj.

Prvo u četiri zemlje - zatim šire

Nova zaštitna funkcija najpre će biti dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Kanadi. Nakon početne faze testiranja, planirano je da se ista opcija uvede i u drugim regionima tokom ove godine.

Podsećanja radi, Meta je još u oktobru prošle godine uvela dodatna ograničenja u pretragama za mlađe korisnike. Tinejdžerima mlađim od 18 godina tada je onemogućeno da vide rezultate za pojedine pojmove poput „alkohol“ ili „krvožedan“.

Uticaj društvenih mreža na mlade

Uvođenje novih bezbednosnih mera dolazi u trenutku kada se u Los Angeles vodi suđenje o tome da li su pojedine digitalne platforme namerno dizajnirane tako da podstiču zavisnost kod mlađih korisnika. Među platformama koje su predmet rasprave nalazi se i YouTube, u vlasništvu kompanije Alphabet Inc..

Tokom postupka pitanja su upućena i izvršnom direktoru kompanije Meta, Mark Zuckerberg, koji je govorio o merama zaštite mladih korisnika na Instagramu.

Pravila o uzrastu i izazovi u njihovoj primeni

Instagram navodi da korisnici moraju imati najmanje 13 godina da bi otvorili nalog na platformi. To je zvanično pravilo koje važi za sve korisnike aplikacije.

Međutim, Mark Zakerberg je tokom suđenja priznao da je kontrola ovog ograničenja često otežana, jer pojedini korisnici prilikom registracije daju netačne podatke o godinama. Zbog toga Instagram pokušava da proveri starost korisnika tražeći dodatne informacije poput datuma rođenja, fotografija ili video zapisa.

