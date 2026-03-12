Slušaj vest

Kompanije Qualcomm i britanski startup Wayve najavile su saradnju na integrisanom AI sistemu za automobile. Cilj je da proizvođači vozila brže implementiraju napredne funkcije asistencije i automatizovane vožnje.

Ovaj savez kombinuje Wayve-ov softver „AI Driver“ sa Qualcomm-ovim čipovima Snapdragon Ride i softverom za aktivnu bezbednost, pružajući sveobuhvatnu platformu koja se može koristiti u različitim modelima, od osnovnih sistema do naprednih funkcija automatizovane vožnje.

Foto: Shutterstock

Smanjenje složenosti za automobile

Automobilske kompanije često se suočavaju sa izazovom povezivanja čipova, softvera i sigurnosnih sistema od različitih dobavljača. Qualcomm i Wayve kažu da njihova integrisana platforma značajno smanjuje tu složenost.

Sistem podržava funkcije od asistencije bez ruku do naprednih „eyes-off“ režima vožnje, u skladu sa regulatornim okvirima, što omogućava proizvođačima da ubrzaju razvoj i implementaciju novih tehnologija.

Skalabilna tehnologija za različite modele

Platforma je dizajnirana tako da se prilagođava različitim vrstama vozila i tržištima širom sveta. Automobilske kompanije mogu standardizovati osnovnu tehnologiju, smanjujući troškove i ubrzavajući proizvodnju.

Wayve razvija AI model koristeći stvarne podatke sa vožnji, što omogućava automobilima da uče ponašanje na putu i prilagođavaju se različitim uslovima bez potrebe za složenim pravilima i mapama.

Foto: Shutterstock

Snapdragon Ride - performanse i bezbednost

Qualcomm-ova platforma Snapdragon Ride pruža visokoperformansno i energetski efikasno procesiranje za napredne AI sisteme u vozilima, uz poštovanje bezbednosnih standarda.

Ova tehnologija omogućava proizvođačima automobila da skrate razvojne cikluse i proširuju funkcionalnosti vozila softverskim ažuriranjima tokom njegovog životnog veka.

Foto: Shutterstock

Softverski pristup budućoj automatizaciji

Wayve, osnovan 2017. godine, deo je nove generacije AI kompanija koje se fokusiraju na softverska rešenja. Njihov pristup koristi mašinsko učenje umesto oslanjanja na precizne mape, čime se omogućava brže i fleksibilnije razvijanje autonomnih funkcija.

Ova saradnja pokazuje da proizvođači i tehnološki partneri sve više traže rešenja koja integrišu AI, hardver i bezbednost u jedinstvenu platformu, što će ubrzati dolazak samovozećih vozila na tržište.

