Slušaj vest

Direktorka društvene mreže Bluesky, Džej Grejber, odlučila je da se povuče sa pozicije izvršnog direktora nakon gotovo pet godina vođenja kompanije. Iako napušta najvišu funkciju, Grejber neće potpuno napustiti projekat - prelazi na novu ulogu glavne direktorke za inovacije.

Privremeno rukovođenje kompanijom preuzeće Toni Šnajder, koji je do sada bio investitor i savetnik u Blueskyju. On će voditi platformu dok upravni odbor ne pronađe stalnog izvršnog direktora.

Foto: Shutterstock

Fokus na razvoj, a ne upravljanje

U svom obraćanju Grejber je objasnila da kompanija ulazi u novu fazu razvoja i da joj je potreban lider sa iskustvom u širenju poslovanja i organizaciji velikih timova. Kako kaže, ona želi da se vrati radu na novim idejama i tehnologijama, što je oblast u kojoj se najbolje snalazi.

Šnajder, koji je ranije bio izvršni direktor kompanije Automattic, poznate po platformi WordPress, trebalo bi da obezbedi stabilno vođenje kompanije tokom ovog prelaznog perioda.

Foto: Shutterstock

Projekat koji je počeo u Twitteru

Bluesky je prvobitno nastao kao projekat unutar kompanije Twitter, koju je tada vodio Džek Dorsi. Ideja je bila da se razvije decentralizovana društvena mreža, gde korisnici imaju veću kontrolu nad sadržajem i podacima.

Grejber je 2021. godine preuzela ulogu direktorke kada je Bluesky postao nezavisna kompanija. Veza sa Twitterom potpuno je prekinuta 2022. godine, dok je Dorsey 2024. godine napustio projekat.

Foto: Shutterstock

Od pozivnica do miliona korisnika

Tokom njenog vođenja, platforma je prošla kroz nekoliko važnih faza razvoja. U početku je bila dostupna samo putem pozivnica, što je stvorilo veliku zainteresovanost među korisnicima.

Danas Bluesky ima oko 43 miliona korisnika i postao je jedna od važnih alternativa mrežama nastalim posle promena na Twitteru.

Foto: Shutterstock

Konkurencija i budući izazovi

U svetu društvenih mreža Bluesky se i dalje suočava sa snažnom konkurencijom. Platforma je znatno manja od aplikacije Threads, koju je pokrenula kompanija Meta Platforms, ali je uspela da izgradi uticajnu zajednicu korisnika.

Kompanija još nije uvela ozbiljne načine zarade, iako je ranije najavljivala mogućnost uvođenja premium pretplate. Grejber će kao direktorka za inovacije i članica upravnog odbora i dalje imati važnu ulogu u razvoju platforme i izboru novog izvršnog direktora.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.