Osnivač britanske kompanije Nothing, Karl Pei, upozorio je da bi era jeftinih pametnih telefona uskoro mogla postati prošlost. Prema njegovim rečima, globalno tržište tehnologije suočava se sa velikim promenama koje utiču na cenu gotovo svakog elektronskog uređaja.

Glavni razlog za to je rast potražnje za memorijskim komponentama koje koriste i pametni telefoni i sistemi za veštačku inteligenciju. Kako potražnja raste, tako se povećavaju i troškovi proizvodnje, što se na kraju odražava i na cenu uređaja u prodavnicama.

Skok cena memorijskih čipova

Tokom poslednjih godinu dana cena memorijskih tehnologija poput DDR5 memorije i GDDR6 memorije više se nego udvostručila. Ovi čipovi predstavljaju ključnu komponentu za rad savremenih uređaja, od pametnih telefona do servera za obradu podataka.

Zbog naglog poskupljenja proizvođači se suočavaju sa teškim izborom: da povećaju cenu svojih proizvoda ili da smanje kvalitet pojedinih komponenti kako bi zadržali pristupačnu cenu.

Veštačka inteligencija menja tržište

Velike tehnološke kompanije koje razvijaju sisteme veštačke inteligencije danas kupuju ogromne količine memorijskih čipova. Zbog toga su proizvodni kapaciteti sve više usmereni ka serverima i data centrima, dok uređaji za široku potrošnju dolaze u drugi plan.

Prema procenama iz industrije, cena radne memorije porasla je za oko 95 odsto u samo jednom tromesečju. To znači da trošak memorije u proizvodnji jednog telefona sada čini znatno veći deo ukupne cene nego ranije.

Promene u strategiji proizvođača

Nekada je memorija činila oko 15 odsto troškova proizvodnje pametnog telefona. Danas taj udeo može dostići i oko 40 odsto, što predstavlja ogroman pritisak na kompanije koje proizvode pristupačne modele.

Proizvođači koji su se oslanjali isključivo na niske cene mogli bi se naći u problemima. S druge strane, brendovi poput Apple nalaze se u stabilnijoj poziciji jer njihovi kupci već očekuju skuplje uređaje.

Novi uređaji i budućnost softvera

Uprkos izazovima na tržištu, kompanija Nothing najavila je dolazak novih telefona Nothing Phone (4a) i Nothing Phone (4a) Pro. Ovi modeli zadržaće prepoznatljiv dizajn sa providnim kućištem i svetlosnim efektima koji su postali zaštitni znak brenda.

Pored novih uređaja, kompanija razvija i servis nazvan Playground koji bi korisnicima mogao omogućiti da kreiraju sopstvene aplikacije koristeći jednostavne glasovne ili tekstualne komande. Ovakav pristup pokazuje da će budućnost tehnologije doneti mnogo novih mogućnosti, ali i verovatno veće troškove za krajnje korisnike.

