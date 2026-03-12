Slušaj vest

Full-service marketing agencija Method Agency podržala je organizaciju prvog OpenClaw meetupa u Srbiji, događaja posvećenog razumevanju i praktičnoj primeni AI agenata u razvoju digitalnih proizvoda i poslovnih sistema. Meetup je organizovao startup Reputeo, dok je Method Agency učestvovao kao community partner, sa ciljem da doprinese razvoju lokalne tehnološke i inovacione zajednice.

Događaj je okupio više od 120 učesnika zainteresovanih za veštačku inteligenciju, bezbednost, razvoj digitalnih proizvoda i praktičnu primenu AI sistema. OpenClaw meetup zamišljen je kao otvoreni format susreta za sve koji žele da razumeju novu generaciju veštačke inteligencije – od developera i osnivača startapa do produkt menadžera, stručnjaka za sajber bezbednost i svih koji istražuju kako AI agenti menjaju način na koji se razvija softver i automatizuju poslovni procesi.

Tokom događaja učesnici su imali priliku da saznaju šta su AI agenti, po čemu se razlikuju od klasičnih chatbotova i zašto se o njima sve više govori kao o jednoj od najvažnijih tehnoloških promena u industriji. Program je obuhvatio pregled ključnih koncepata kao što su orkestracija, autonomija, rad sa alatima i memorijom, kao i dva praktična prikaza implementacije AI agenata u realnim poslovnim scenarijima.

Nakon uvodnih prezentacija usledila je otvorena diskusija, tokom koje su učesnici razmenjivali iskustva, postavljali pitanja i razgovarali o izazovima i prilikama koje donosi razvoj AI agenata.

„Smatramo da je važno da se ovakvi događaji organizuju, jer AI agenti predstavljaju sledeću veliku evoluciju u načinu na koji se razvijaju digitalni proizvodi i automatizuju procesi. Verujemo da je otvorena i praktična razmena iskustava između ljudi koji već rade sa ovim tehnologijama ključna za razvoj lokalne zajednice. Posebno nam je zadovoljstvo što je startup Reputeo prepoznao Method agenciju kao partnera ove inicijative. Kao agencija sa digital-first pristupom, koja svoju budućnost vidi u pravcu MarTecha, verujemo da je podrška zajednici i razmeni znanja važan deo razvoja lokalnog inovacionog i AI ekosistema. Rad s tehnološkim kompanijama i startupima za nas nije novost. Posebno smo ponosni na projekat ZALET INOVACIJA, koji smo pokrenuli pre dve godine i kroz koji aktivno radimo na popularizaciji i promociji startup i inovacionog ekosistema u Srbiji. Upravo zato želimo da podržimo ovakve inicijative koje okupljaju ljude, podstiču razmenu znanja i otvaraju prostor za nove saradnje u budućnosti“, izjavio je Miloš Pejčinović, Head of Digital Content u Method Agencyju.

Podrškom OpenClaw meetupu, Method Agency nastavlja da aktivno učestvuje u inicijativama koje podstiču razvoj AI, startup i inovacionog ekosistema u Srbiji, kao i u projektima koji povezuju tehnološku zajednicu, kompanije i stručnjake zainteresovane za primenu novih tehnologija.