Sajber napadi između Irana i Izraela traju već godinama, a stručnjaci kažu da su upravo oni postali svojevrsna proba za buduće digitalne ratove. Umesto vojnika na frontu, u ovim operacijama učestvuju hakeri, programeri i analitičari koji iz kontrolnih soba pokušavaju da pronađu slabu tačku protivnika.

U tom nevidljivom sukobu hakeri pokušavaju da izazovu nestanke struje, blokiraju finansijske sisteme ili sabotiraju industrijske pogone, što pokazuje koliko moderni rat danas zavisi od tehnologije i sajber moći.

Zloglasni virus Stuxnet

Jedan od najpoznatijih primera digitalnog oružja bio je zloglasni virus Stuxnet, koji je pre više od decenije napravio haos u iranskim nuklearnim postrojenjima. Taj sofisticirani program uspeo je da preuzme kontrolu nad industrijskim mašinama i sabotira ih iznutra, bez ijednog ispaljenog metka.

Od tada su digitalni napadi postali gotovo svakodnevica. U pojedinim slučajevima hakovane su kamere na autoputevima, u drugim su meta bili sistemi za distribuciju vode ili električne energije. U digitalnom ratu cilj često nije da se napravi eksplozija, već da se izazove haos npr. da bankomati prestanu da rade, semafori se pokvare ili da se čitavi gradovi nađu u mraku.

Digitalni napadi uvod u šire vojne operacije

Posebno zabrinjava to što savremeni gradovi sve više zavise od takozvane „pametne infrastrukture“. Električne mreže, saobraćaj, pa čak i sistemi za grejanje danas su povezani na internet, što znači da hakeri, ako pronađu način da uđu u te sisteme, mogu da naprave ogromnu štetu bez ulaska u neprijateljsku teritoriju.

Stručnjaci upozoravaju da su digitalni napadi često samo uvod u šire vojne operacije. Pre nego što počnu raketni udari ili vojni manevri, sajber timovi pokušavaju da poremete komunikacije protivnika, da zbune navigacione sisteme ili da onemoguće određene vojne baze.

Izrael i Iran ulažu velika sredstva u razvoj sajber jedinica

U takvom okruženju tehnološka trka između Irana i Izraela postaje sve intenzivnija imajući u vidu da obe države ulažu ogromna sredstva u razvoj sajber jedinica i veštačke inteligencije koja može da otkrije napade pre nego što se dogode. Analitičari čak upozoravaju da bi budući veliki sukobi mogli da počnu upravo digitalnim napadom koji će paralisati infrastrukturu neke zemlje.

Zbog toga mnogi stručnjaci kažu da su današnje sajber operacije zapravo „nevidljivi rat“ koji se vodi paralelno sa onim na naslovnim stranama. Dok javnost gleda snimke eksplozija i presretanja dronova, u pozadini se vodi mnogo tiša, ali jednako dramatična borba, ona za kontrolu nad podacima, mrežama i tehnologijom koja pokreće savremeni svet.

