Slušaj vest

Kompanija Google nastavlja da menja način na koji funkcioniše YouTube, posebno kada je reč o oglašavanju. Poslednjih godina platforma je više puta prilagođavana kako bi se korisnici podstakli da razmisle o pretplati na YouTube Premium, umesto da koriste blokatore reklama. Uz to, od 2023. godine uveden je niz promena u funkcijama i načinu korišćenja servisa.

Jedan od novijih poteza bio je povratak testiranja direktnih poruka na platformi, opcije koja je ranije ukinuta još 2019. godine. Sada je fokus ponovo preusmeren na oglašavanje, a najnovije izmene odnose se upravo na aplikaciju za pametne televizore, gde korisnike očekuje drugačije iskustvo gledanja.

Foto: Shutterstock

Reklame više ne možete da preskočite

Prema objavi na zvaničnom blogu za oglašavanje kompanije Google, aplikacija YouTube na televizorima dobija novu vrstu reklama koje nije moguće preskočiti. Ove reklame koristiće veštačku inteligenciju kako bi se što preciznije prikazivale ciljanoj publici.

Format oglasa variraće od kratkih šestosekundnih „bumper“ reklama do dužih verzija od 15 i 30 sekundi namenjenih posebno za televizore. Iz kompanije poručuju da je cilj ovakvog pristupa da oglašivači dopru do „prave publike u pravom trenutku“.

Foto: Shutterstock

Šta to znači za gledaoce kod kuće

Za korisnike koji sadržaj prate preko televizora, ove promene mogu značiti više prekida tokom gledanja. Trideset sekundi reklame koju nije moguće preskočiti može delovati posebno frustrirajuće, naročito tokom dužih video-snimaka.

Za razliku od računara ili mobilnihuređaja, na pametnim televizorima blokatori reklama nisu uobičajeni, pa je kontrola nad oglasima znatno manja. Kako je YouTube prošle godine bio među najgledanijim striming servisima na televizorima, jasno je da će ova promena uticati na veliki broj gledalaca.

Foto: Shutterstock

Dug niz promena u oglašavanju

Ovo nije prvi put da Google pooštrava pravila kada je reč o oglasima na platformi. U prethodnim godinama kompanija je preduzimala različite korake kako bi povećala broj reklama koje stižu do publike.

Među tim merama bili su pokušaji ograničavanja korisnika koji koriste blokatorereklama, uključujući probleme sa učitavanjem sadržaja ili ograničenja za određene dodatke u pregledaču. Iako mnogi razumeju da oglašavanje finansira online platforme, deo publike sve glasnije izražava nezadovoljstvo količinom reklama tokom gledanja.

Foto: Shutterstock

Pretplata kao način da se izbegnu reklame

Sve veći broj oglasa mnogi tumače kao pokušaj da se korisnici podstaknu na pretplatu na YouTube Premium. Ova opcija uklanja reklame i omogućava gledanje sadržaja bez prekida, što je za neke gledaoce postalo glavni razlog za prelazak na plaćenu verziju.

Da li će Google u budućnosti dodatno menjati sistem oglašavanja na YouTube tek treba da se vidi. Do tada, korisnici koji gledaju video-zapise na televizorima moraće da se naviknu na novo iskustvo - sa više reklama koje se ne mogu preskočiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.