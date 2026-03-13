Slušaj vest

Korisnici WhatsApp-a od sada će dobijati obaveštenja kada sistem detektuje neobične ili sumnjive zahteve za povezivanje uređaja. Ova funkcija je osmišljena da spreči prevarante da povežu tuđe naloge sa svojim uređajem, čime se značajno smanjuje rizik od zloupotrebe.

Meta ističe da upozorenja pokazuju korisniku odakle dolazi sumnjivi zahtev i daju mu priliku da dvaput razmisli pre nego što ga prihvati. Time se povećava sigurnost i štiti privatnost korisnika u digitalnom okruženju.

Foto: Shutterstock

Najčešće prevarantske metode

Prevaranti često pokušavaju da se predstave kao takmičenja, ankete ili promotivne aktivnosti koje zahtevaju unos broja telefona i koda za povezivanje uređaja. Na taj način mogu preuzeti kontrolu nad WhatsApp nalogom žrtve.

Drugi trikovi uključuju lažne QR kodove koji, kada se skeniraju, povezuju nalog korisnika sa uređajem prevaranta. Meta upozorava da je važno dvaput proveriti svaki zahtev i ne poverovati sumnjivim instrukcijama koje traže lične podatke.

sajber kriminal Foto: Shutterstock

Slična upozorenja dolaze i na Facebook

Slična sigurnosna obaveštenja testiraju se i na Facebook-u. Eksperimentalno upozorenje će se pojavljivati kada korisnici pošalju ili prime zahtev od naloga koji pokazuje znake sumnjive aktivnosti, poput nedostatka zajedničkih prijatelja ili neobične lokacije.

Cilj ovih upozorenja je da korisnici bolje procene da li da prihvate, odbiju ili blokiraju zahtev, čime se smanjuje rizik od prevara i neovlašćenog pristupa ličnim podacima.

Foto: Shutterstock

Detekcija stiže i na Messenger

Meta širi alat za detekciju sumnjivih aktivnosti i na Messenger, uključujući dodatne zemlje. Sistem koristi dugogodišnje algoritme i AI analizu poruka kako bi identifikovao obrasce uobičajenih prevara, poput sumnjivih ponuda za posao ili lažnih kontakata.

Korisnici koji dobiju upozorenje mogu lako da prijave ili blokiraju nalog, što dodatno povećava sigurnost u komunikaciji i smanjuje mogućnost prevare prilikom interakcije sa novim kontaktima.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za korisnike

Ove nove funkcije omogućavaju korisnicima društvenih mreža da budu proaktivni u zaštiti svojih naloga. Pored standardnih sigurnosnih mera, sada postoji i dodatni sloj koji prepoznaje potencijalne prevarante i smanjuje rizik od zloupotrebe.

U suštini, Meta podiže nivo zaštite i korisnicima daje alate da sami kontrolišu sigurnost svojih naloga, čime se značajno povećava poverenje u platforme poput WhatsApp-a, Facebook-a i Messengera.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.