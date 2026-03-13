Slušaj vest

Google je predstavio značajnu nadogradnju za Google Maps - novu funkciju "Immersive Navigation" koja donosi 3D prikaz okolnog prostora dok vozite. Umesto klasične 2D mape, vozači sada vide zgrade, nadvožnjake i druge orijentire u trodimenzionalnoj formi, što olakšava snalaženje u nepoznatim okruženjima.

Cilj ove promene je da vožnja postane intuitivnija, posebno u gradovima ili prilikom putovanja u inostranstvu, gde je prepoznavanje važnih detalja poput raskrsnica ili znakova od ključne važnosti za bezbednost i pravovremeno skretanje.

Foto: Shutterstock

Gemini AI i pametnija navigacija

Nova navigacija koristi Gemini modele kompanije Google koji inteligentno odlučuju šta će biti istaknuto na mapi i kako prikazati elemente puta bez ometanja vozača. Sistem integriše podatke iz Street View baze i snimaka iz vazduha, prepoznajući pešačke prelaze, semafore i znake zaustavljanja.

Pored vizuelnog prikaza, glasovne instrukcije Maps-a sada zvuče prirodnije. Na primer, pomoćnik može reći: „prođite ovaj izlaz i skrenite na sledeći“, što olakšava kretanje i smanjuje rizik od greške.

Foto: Google

Alternativne rute i predviđanja

Nova verzija Google Maps-a detaljno objašnjava prednosti i mane alternativnih ruta. Ako aplikacija predloži duži put, korisnik može odmah videti da li je to zbog manje gužve ili drugih faktora, čime se vožnja planira efikasnije.

Pre polaska na put, vozači sada mogu pregledati Street View odredišta i dobiti sugestije za parking, što dodatno poboljšava iskustvo i štedi vreme pri dolasku.

Foto: Shutterstock

Ask Maps donosi Gemini asistent

Google je integrisao Gemini četbot direktno u Maps preko nove funkcije Ask Maps. Korisnici mogu postaviti pitanja prirodnim jezikom, a Gemini koristi sve informacije iz Maps-a da pruži precizan i personalizovan odgovor.

Na primer, možete pitati gde da napunite telefon i popijete kafu, a sistem će preporučiti lokacije bazirane na prethodnim pretragama i sačuvanim mestima. Takođe, direktno iz odgovora možete rezervisati restoran ili sačuvati lokaciju za kasnije.

Google Gemini Foto: Shutterstock

Kada stiže nova verzija

Immersive Navigation počinje sa uvođenjem u SAD, a dostupnost će se proširiti na Android i iOS uređaje, CarPlay, AndroidAuto i automobile sa ugrađenim Google sistemom tokom narednih meseci.

Ask Maps trenutno stiže na Android i iOS u SAD i Indiji, dok će podrška za desktop uskoro biti dostupna. Google time širi mogućnosti korišćenja Maps-a, čineći vožnju i planiranje putovanja jednostavnijim i interaktivnijim nego ikada.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.